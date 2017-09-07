На российском рынке снова появятся машины-«утопленники»

В начале «нулевых» годов этого столетия в Россию привозили множество автомобилей-«утопленников» после стихийных бедствий в США и Европе. Теперь у отечественных автомобилистов есть риск нарваться и на автомобили, которые границы нашей страны не покидали.

Российские автолюбители уже начали забывать такое понятие, как «автомобиль-утопленник». Высокие пошлины, а затем и обязательное наличие системы ЭРА-ГЛОНАСС полностью перекрыли доступ в нашу страну затоталенных стихийными бедствиями автомобилей из США и Европы.

Однако в скором времени на рынке может появиться масса новых машин, пострадавших от стихии. Например, из Уфы, где за несколько часов на город выпала месячная норма осадков. Естественно, ливневая канализация не справилась и часть улиц подтопило.

Сильнее всего не повезло одному из автомобильных дилеров, расположенных в Уфе: у него затопило открытую площадку, на которой стояли как подержанные автомобили, так и новые. Причем, судя по фотографиям, сделанным сразу после ливня и спустя некоторое время, избавляться от пострадавших автомобилей дилер не намерен: они сушатся под солнышком с открытыми капотами, дверями и крышками багажников.

Во время стихии в Уфе благодаря слаженным действиям двух водителей удалось предотвратить трагедию и спасти жизнь ребенка.

Наводнение в американском Хьюстоне уничтожило более миллиона автомобилей. Конечно же, в полнокомплектном виде они к нам никак не попадут, а вот комплектующие вполне могут попасть на вторичный рынок запчастей.

Фото: pikabu.ru