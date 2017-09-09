Сальто на дороге — слабоумие и отвага

Сальто на дороге? Скажете, такого не бывает? Бывает, и примером этому может служить эта съемка с видеорегистратора.

Чего только не увидишь порой на дороге, и, кажется, уже ничто не может удивить. Ан нет, вместе в автором этого видеосюжета (смотрите по ссылке) хочется воскликнуть: «Ух ты!», глядя на то, как некто мастерски выделывает сальто Фляк прямо… на дороге. Рискнем предположить, что делается это на спор, а может, человек просто решил таким образом привлечь внимание окружающих к своей скромной персоне. В любом случае, затея эта очень опасная, хотя не можем не отметить прекрасную физическую подготовку нарушителя ПДД.

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Фото: YouTube

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