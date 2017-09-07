Kia показала дизайн нового cee’d

Kia привезет на автосалон во Франкфурт концепт Proceed, который дает представление о том, как будет выглядеть модель гольф-класса корейской компании в перспективе. Кажется, дизайнеры уже сами запутались в том, какой у них в итоге получился тип кузова.

Kia Proceed Concept
Kia Proceed Concept

В самой компании говорят, что концепт Proceed получил кузов фастбэк, с которым у Kia еще не было ни одной модели. До этого они называли машину не иначе как Extended hot-hatch, то есть «растянутый хотхэтч». Мы же, глядя на фотографии, явственно видим универсал с кузовом shooting brake, стремительным и динамичным вариантом грузопассажирского автомобиля.

На автосалоне во Франкфурте Kia Proceed будет показан в спортивной версии GT с агрессивным аэродинамическим обвесом, с элементами из углеволокна и 20-дюймовыми легкосплавными колесами. Спереди в концепте стопроцентно узнается Kia, причем не только за счет фирменной радиаторной решетки «улыбка тигра», но и за счет схожести с уже серийным лифтбэком Stinger.

Линия крыши плавно ниспадает к задней части, верхние части задних стоек затемнены, что придает крыше «парящий» эффект. У концепта отсутствуют центральные стойки, а дверные ручки спрятаны в двери и автоматически выезжают из своих ниш. Главной «фишкой» концепта стала светодиодная рамка вокруг линии окон, загорающаяся, когда водитель приближается к автомобилю.

Kia Proceed Concept
Kia Proceed Concept

«Сейчас многие водители в Европе ищут альтернативу трехдверным „горячим“ хэтчбекам и не хотят терять в мощности и динамике. Именно эта тенденция вдохновила нас на создание модели, которая могла бы стать новым символом семейства cee’d, — заявил шеф-дизайнер европейского отделения, где и создавался концепт Kia, Гиром Гийом. — Концепткар Proceed Concept — это смелый, новый взгляд на то, как может перевоплотиться модель pro_cee’d, чтобы соответствовать стремлениям современных водителей, ориентированных на динамичную езду».

Собственно, в его словах скрывается намек на то, что такая версия появится в линейки cee’d в следующем поколении наравне с хэтчбеком и обычным универсалом. Дело в том, что интерес к трехдверным хэтчбекам в Европе стремительно снижается, ряд компаний в принципе отказались от такого типа кузова на следующих поколениях своих моделей. В Kia явно идут по их стопам, и место эмоциональной драйверской версии вместо pro’ceed займет такая модификация. Одновременно практичная и динамичная.

Kia Proceed Concept
Kia Proceed Concept

Интерьер машины Kia рассекретит лишь на автосалоне во Франкфурте, но, вероятнее всего, он будет четырехместным. Конечно же, серийная версия получит привычный пятиместный салон, обычные дверные ручки, а светодиодная подсветка рамки окон так и останется дизайнерским экспериментом.

  • В июле фирма Kia представила в Корее обновленный среднеразмерный кроссовер Sorento Prime.
  • В июне дебютировал новый субкомпактный паркетник Kia Stonic, но в России он, к сожалению, продаваться не будет.
  • Весной 2018 года в России начнутся продажи фастбека Kia Stinger.

Фото: Kia

Kia показала дизайн нового cee’d
Kia показала дизайн нового cee’d
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