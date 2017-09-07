Kia показала дизайн нового cee’d

Kia привезет на автосалон во Франкфурт концепт Proceed, который дает представление о том, как будет выглядеть модель гольф-класса корейской компании в перспективе. Кажется, дизайнеры уже сами запутались в том, какой у них в итоге получился тип кузова.

Kia Proceed Concept

В самой компании говорят, что концепт Proceed получил кузов фастбэк, с которым у Kia еще не было ни одной модели. До этого они называли машину не иначе как Extended hot-hatch, то есть «растянутый хотхэтч». Мы же, глядя на фотографии, явственно видим универсал с кузовом shooting brake, стремительным и динамичным вариантом грузопассажирского автомобиля.

На автосалоне во Франкфурте Kia Proceed будет показан в спортивной версии GT с агрессивным аэродинамическим обвесом, с элементами из углеволокна и 20-дюймовыми легкосплавными колесами. Спереди в концепте стопроцентно узнается Kia, причем не только за счет фирменной радиаторной решетки «улыбка тигра», но и за счет схожести с уже серийным лифтбэком Stinger.

Линия крыши плавно ниспадает к задней части, верхние части задних стоек затемнены, что придает крыше «парящий» эффект. У концепта отсутствуют центральные стойки, а дверные ручки спрятаны в двери и автоматически выезжают из своих ниш. Главной «фишкой» концепта стала светодиодная рамка вокруг линии окон, загорающаяся, когда водитель приближается к автомобилю.

Kia Proceed Concept

«Сейчас многие водители в Европе ищут альтернативу трехдверным „горячим“ хэтчбекам и не хотят терять в мощности и динамике. Именно эта тенденция вдохновила нас на создание модели, которая могла бы стать новым символом семейства cee’d, — заявил шеф-дизайнер европейского отделения, где и создавался концепт Kia, Гиром Гийом. — Концепткар Proceed Concept — это смелый, новый взгляд на то, как может перевоплотиться модель pro_cee’d, чтобы соответствовать стремлениям современных водителей, ориентированных на динамичную езду».

Собственно, в его словах скрывается намек на то, что такая версия появится в линейки cee’d в следующем поколении наравне с хэтчбеком и обычным универсалом. Дело в том, что интерес к трехдверным хэтчбекам в Европе стремительно снижается, ряд компаний в принципе отказались от такого типа кузова на следующих поколениях своих моделей. В Kia явно идут по их стопам, и место эмоциональной драйверской версии вместо pro’ceed займет такая модификация. Одновременно практичная и динамичная.

Kia Proceed Concept

Интерьер машины Kia рассекретит лишь на автосалоне во Франкфурте, но, вероятнее всего, он будет четырехместным. Конечно же, серийная версия получит привычный пятиместный салон, обычные дверные ручки, а светодиодная подсветка рамки окон так и останется дизайнерским экспериментом.

В июле фирма Kia представила в Корее обновленный среднеразмерный кроссовер Sorento Prime.

В июне дебютировал новый субкомпактный паркетник Kia Stonic, но в России он, к сожалению, продаваться не будет.

Весной 2018 года в России начнутся продажи фастбека Kia Stinger.

Фото: Kia