Peugeot откроет дилерский центр в телефонной будке

Дилерские центры своим размахом порой напоминают целые города, но есть, оказывается, и другая крайность: в Лондоне на следующей неделе открывается самый маленький в мире автосалон.

12 сентября на углу Russell Square в Лондоне заработает автосалон Peugeot, размещенный в классической телефонной будке типа К6, считающейся одним из туристических символов британской столицы наравне с Биг-Беном, двухэтажными автобусами и черными высокими таксомоторами. Продавцов в будке в силу ограниченности площади не будет, а помимо телефонного аппарата в ней установлен планшетный компьютер, который дает доступ в онлайн-магазин Peugeot. В нем можно как просто ознакомиться с текущей продукцией французской фирмы, так и сконфигурировать под себя понравившуюся модель и оплатить ее, причем в зачет стоимости можно сдать свой нынешний автомобиль по системе trade-in.

В будке для удобства посетителей установлены стульчик и полочка, на которой планируется выставлять масштабные модели Peugeot (можно будет приобрести в качестве сувенира). В стенку будки вмонтированы несколько USB-портов, с помощью которых посетитель сможет подзарядить свои гаджеты. Для полного счастья не хватает разве что кофе-машины, но и ее, возможно, как-нибудь в будку тоже инсталлируют.

Понятно, что купить машину онлайн можно и с помощью собственного компьютера, и автосалон-будка — не более чем эффектный PR-ход, но, согласитесь, довольно оригинальный.

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Фото, видео: Peugeot