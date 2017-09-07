Ученые посоветовали отказаться от автомобиля на несколько дней

6 сентября на Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка, и ожидается, что в ближайшие дни могут быть последствия этого природного явления. После вспышек в несколько раз возрастает количество ДТП.

Если есть возможность в ближайшие три дня не летать на самолете, не плавать на подводной лодке, не садиться за руль автомобиля, следует ею воспользоваться, об этом в интервью РБК предупредил граждан ведущий научный сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров.

Во время вспышек Солнце выбрасывает облака плазмы, которые движутся в сторону нашей планеты с огромной скоростью и сталкиваются с магнитным полем Земли, заставляя его колебаться. В ближайшие три дня магнитное поле будет в неспокойном состоянии, первые магнитные возмущения уже были зафиксированы. Это может воздействовать на нервную систему человека и на работу сложных механизмов, могут происходить сбои. Речь, в первую очередь, об электронных устройствах, а, как известно, сейчас их немало в современных автомобилях. Известно, что вспышка уже дала ухудшение качества связи в Европе и Америке.

Нынешней вспышке присвоен максимальный из десяти возможных балл — X9.3, такая последний раз наблюдалась 7 сентября 2005 года. Ученые уже констатировали, что вспышка сопровождалась выбросом солнечного вещества в сторону нашей планеты, которое, по прогнозам, достигнет Земли вечером 8 сентября, время будет уточнено в ближайшие часы. Ученые не исключают, что за этой вспышкой могут последовать новые, еще более сильные.

Фото: NASA/Goddard/SDO