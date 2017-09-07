Известны дата начала производства универсала Lada Vesta SW и двигатели для него (Обновлено)

Производство универсала стартует на площадке Lada Ижевск. Это стало известно благодаря сообщению пресс-службы администрации города.

Старт производства универсала Lada Vesta SW назначен на понедельник 11 сентября 2017 года на производственной площадке Lada Ижевск. Об этом стало известно из информационного сообщения пресс-службы главы города, который встречался с работниками предприятия.

Позднее информация о начале производства была удалена с сайта горадминистрации, но предыдущая версия осталась в кэше поисковых систем. На самом предприятии и в пресс-службе АВТОВАЗа не называют точную дату производства модели.

Первые универсалы уже собраны по обходной технологии и даже направлены дилерам завода, но полномасштабное производство Lada Vesta SW начнется именно в сентябре. Вероятнее всего, в продажу универсал поступит ближе к концу этого месяца либо уже в октябре.

Следом за обычной версией универсала на конвейер должна стать и его приподнятая версия Lada Vesta SW Cross. Эти автомобили отличаются большим дорожным просветом, защитным обвесом из неокрашенного пластика и иным, нежели у обычного универсала, оснащением. Представители завода ранее говорили о том, что продажи Лады Весты SW Cross начнутся до конца этого года. Президент АВТОВАЗа Николя Мор заявлял, что топовая версия Lada Vesta SW Cross будет стоить больше 800 тыс. рублей.

Позднее на официальном сайте АВТОВАЗа появилась информация о двигателях, которыми будет оснащаться универсал. Он получит 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. и 1,8-литровый мотор мощностью 122 л.с. Окрашиваться машина будет в черный «Анкор», светлый «Карфаген», голубой «Блюз», серо-коричневый «Фантом», темно-серый «Плутон» и серебристый «Платина».





В сентябре АВТОВАЗ поднял цены на седан Lada Vesta.

Универсал Lada Vesta SW Cross, как и седан, получит топовую комплектацию Exclusive.

Фото: АВТОВАЗ