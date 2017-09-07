Известны дата начала производства универсала Lada Vesta SW и двигатели для него (Обновлено)

Производство универсала стартует на площадке Lada Ижевск. Это стало известно благодаря сообщению пресс-службы администрации города.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Старт производства универсала Lada Vesta SW назначен на понедельник 11 сентября 2017 года на производственной площадке Lada Ижевск. Об этом стало известно из информационного сообщения пресс-службы главы города, который встречался с работниками предприятия.

Позднее информация о начале производства была удалена с сайта горадминистрации, но предыдущая версия осталась в кэше поисковых систем. На самом предприятии и в пресс-службе АВТОВАЗа не называют точную дату производства модели.

Первые универсалы уже собраны по обходной технологии и даже направлены дилерам завода, но полномасштабное производство Lada Vesta SW начнется именно в сентябре. Вероятнее всего, в продажу универсал поступит ближе к концу этого месяца либо уже в октябре.

Следом за обычной версией универсала на конвейер должна стать и его приподнятая версия Lada Vesta SW Cross. Эти автомобили отличаются большим дорожным просветом, защитным обвесом из неокрашенного пластика и иным, нежели у обычного универсала, оснащением. Представители завода ранее говорили о том, что продажи Лады Весты SW Cross начнутся до конца этого года. Президент АВТОВАЗа Николя Мор заявлял, что топовая версия Lada Vesta SW Cross будет стоить больше 800 тыс. рублей.

Позднее на официальном сайте АВТОВАЗа появилась информация о двигателях, которыми будет оснащаться универсал. Он получит 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. и 1,8-литровый мотор мощностью 122 л.с. Окрашиваться машина будет в черный «Анкор», светлый «Карфаген», голубой «Блюз», серо-коричневый «Фантом», темно-серый «Плутон» и серебристый «Платина».


  • В сентябре АВТОВАЗ поднял цены на седан Lada Vesta.
  • Универсал Lada Vesta SW Cross, как и седан, получит топовую комплектацию Exclusive.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Vesta (5)

LADA 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В "максималке " Юбилейная.Вроде все для жизни есть.Внешне "пять +",внутри "три +"

Недостатки:

Скрипела подвеска,втулки стабилизатора,до 7000–8000,прошло. после 9000 стало греметь,стойка стаб. левая.замена по гарантии. На 10 000 кончился аккумулятор,менять по гарантии не хотят.(одна банка села плотность до 1,10,остальные 1,25 при температуре +15С. Сервис готов поменять,отказ инженера Авто...

Комментарий:

С таким аккумулятором потенциальная "недостижимость". На вазах не ездил девять лет,последняя 99- 2004–2009 проблем не доставляла.потом бюджетные иномарки(Фиат Альбеа;Шевроле Лачетти) без проблем до пробега в 100 000 км. На проч забыл про "нагрузочные вилки,альтиметры,зарядные устр...

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Комментарии (28)

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Те кто купил одноразовые рио/солярисы кусают локти , каплан рыдает, некоторые перевозчики такси отправили запросы на пробные закупки , вобщем все хорошо,!

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0
Михайлов Иван

А это типа многоразовая?!то и это одного поля ягода.гарантию отъездит и ..?

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+1

ТАЗ, и только ТАЗ, и ничего кроме ТАЗа !!!

ТАЗы рулят !!!

Универсальный ТАЗ радует глаз !!!

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+2
тазовод

Таз на колёсах?гонки на ввнных,мобильный мойдодыр?в тазах бельё стирают,детишек моют,или я ошибаюсь?

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0

А зачем цены повышать доллар же на снижение пошел.

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0
Name

Цены у нас поднимаются независимо ни от чего, в том числе от курса доллара.

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+3

Седанчик с мотором 1,6 и точка, это уж совсем было бы грустно... А так два типа кузова, два движка, ну хоть какой-то выбор для покупателей...

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+3

Беда. Непонятно в какой стране они родились и выросли((( Ведь классика советского кино — «Что они не делают, не идут дела —

Видно, в понедельник их мама родила.» )))

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0

Посмотрим, что будет с продажами. А то все пишут давай-давай универсал, а покупают седаны.

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-2
Зимин Влад

Седан — это не практично !

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-1
Михайлов Иван

Зато, по мнению многих, солидно. А это для них гораздо важнее.)))

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+1

«Информации о том, какими силовыми агрегатами и трансмиссиями будет оснащаться универсал, пока нет, но, по предварительным данным, техническую начинку он полностью позаимствует у седана. » Как это нет? А если зайти на сайт ссылка, то там указано и какие двигатели и какие коробки будут. [у нас не ругаются] искать новости где-то [у нас не ругаются] знает где, если все есть на официальном сайте АвтоВАЗа?

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0
Евгений

Евгения, поручаю тебе подробно изучить этот вопрос и написать статью, лишней она тут не будет ибо о одноразовых рио/солярисах в этом издании каждая пятая статья, нужно разбавить немного ВАЗ —ом. Займись СРОЧНО!

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-1

Пошёл за попкорном

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+5

Правда, кому нужна эта стремная телега при наличии более вместительного и дешевого Ларгуса, понятнее так и не стало...

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-13
Каплан Илья

Потому что Ларгус:

а) Сделан на базе бюджетного авто 2004 года, с таким же убогим салоном;

б) Хуже по активной и пассивной безопасности. Нет боковых подушек и ESP;

в) Не так уж и дешев, потому что по опциям гол как погремушка, и в сравнении с «пустой» Вестой не сильно выигрывает в цене;

г) Собирается на ВАЗе и оснащается ВАЗовскими же двигателями. Причем более слабыми (на Весте доступен 1.8);

д) Не имеет АКПП в принципе, даже «робота».



Ну и дизайн тоже роль играет. Сужу по сыну и его сверстникам. Если Веста им еще как-то подходит (эрзац-Солярис)), то на Ларгус они смотрят как на ужасный старперский фургон.

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+1
Сысой Сысуевич

Расширяю вопрос:



Что мешало вкорячить системы безопсности в Ларгус, а самое главное — зачем молодежи универсал с багажником как у седана болт в болт?

Хилые продажи сделанной по трму же рецепту КАЛины унивесрал — яркая иллюстрация.

Стильно, модно, молодежно... не взлетело.



ВАЗовский движок — так себе преимущество, как выясняется.

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-4
Каплан Илья

Люся, тебе составить протекцию на Автовазе?

Сделаешь им редизигн этого гнусного дизигна от Стива, научишь маркетонингу, выведешь отечественное автомобилестроение на мировой уровень:) Давай уже, че здесь бестолку язык натираешь!

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0
Каплан Илья

Молодежь сейчас активная пошла и универсал им вполне в пору будет. При этом как молодежь, им нужен стильный универсал, а не сарай для пенсионеров.

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+2
Сысой Сысуевич

«Потому что Ларгус:» Отличный и беспроблемный коммерческий авто!

«Сделан на базе бюджетного авто 2004 года, с таким же убогим салоном;» Я так понимаю, кроме МерсЕдеса вам ничего не надА)))

«хуже по активной и пассивной безопасности. Нет боковых подушек и ESP;» Бьюсь об заклад, что с боковыми подушками Весты покупают менее 5% (может немного завысил) потребителей!

«Не так уж и дешев, потому что по опциям гол как погремушка, и в сравнении с „пустой“ Вестой» Стеклоподъемники, обогрев сидений, регулировка седла, кондей, ДУ, зеркала и зеркальце, АБС, ГУ, и т.д. Да и салон не скрипит)))

«Собирается на ВАЗе и оснащается ВАЗовскими же двигателями. Причем более слабыми (на Весте доступен 1.8);» Забыли упомянуть, не так давно и 8кл. А уж более или менее...

" Не имеет АКПП в принципе, даже «робота»." АКПП — хорошо. Но поездив на 8кл. к7м с JR5 — тот же "автомат" — вам не понять)))

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+4
Сысой Сысуевич

Щас Каплан в вас какахой кинет и отправит в кассу за 11 руб )))

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+4
Безымянный

Есть понятие «постоянная планка» h=6,626х10^-34 Дж*с

И «постоянная каплана» $=11 руб.

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0
Безымянный

Умница, дочка.

Уже на пути в кассу?

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-4
Каплан Илья

Типовые проекты — смерть архитектора) ))

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-1
Каплан Илья

Не всем дано, однако. Для этого нужно иметь мозг, а не мешочек с опилками.

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-1
Каплан Илья

Купи себе КАМАЗ, он ещё вместительнее.

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+2
Каплан Илья

Стремная телега это китайско-корейский одноразовый рио/солярис. К томуже и небезопасная .

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0
Каплан Илья

Ларгус для комерции больше, универсал для дачников и любителей сараев.

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-1