Еще по одной улице в Москве запретили ездить на автомобилях

С сегодняшнего дня Рыбный переулок в центре столицы стал недоступен для автомобилистов. Новая пешеходная зона позволит гуляющим жителям и гостям столицы беспрепятственно добраться от выхода станции метро «Площадь Революции» к парку «Зарядье».

Въехать на автомобиле в Рыбный переулок теперь смогут только сервисные и экстренные службы, а всем остальным для проезда с Ильинки на Варварку отныне придется делать крюк через Красную площадь.

По расчетам властей, новой пешеходной зоной будут пользоваться до 100 тысяч человек ежедневно. Рыбный переулок является продолжением Богоявленского переулка, где находится выход со станции метро «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии. Вместе два переулка представляют собой кратчайший путь от метро до строящегося парка «Зарядье», потому и было принято решение сделать их пешеходными. Ожидается, что «Зарядье» станет одним из самых популярных мест для прогулок у жителей города и туристов.

Фото, инфографика: mos.ru

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Комментарии (1)

парк «зарядье» это такой бред! лучше бы уж гостиница «россия» там была.

про ликвидацию очередной улицы для движения автомобилей в городе, в котором и так катастрофически не хватает дорог вообще уже и писать сил нет. все и без слов понятно...

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