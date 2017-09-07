Еще по одной улице в Москве запретили ездить на автомобилях

Въехать на автомобиле в Рыбный переулок теперь смогут только сервисные и экстренные службы, а всем остальным для проезда с Ильинки на Варварку отныне придется делать крюк через Красную площадь.
По расчетам властей, новой пешеходной зоной будут пользоваться до 100 тысяч человек ежедневно. Рыбный переулок является продолжением Богоявленского переулка, где находится выход со станции метро «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии. Вместе два переулка представляют собой кратчайший путь от метро до строящегося парка «Зарядье», потому и было принято решение сделать их пешеходными. Ожидается, что «Зарядье» станет одним из самых популярных мест для прогулок у жителей города и туристов.
Фото, инфографика: mos.ru