Еще по одной улице в Москве запретили ездить на автомобилях

Trax, Kalos, Korando — почему в России переименовывают иномарки Автомобили с мировым именем в некоторых странах иногда называются иначе, на что могут быть разные причины. Переименованные иномарки есть и на российском рынке, а почему они были вынуждены взять «псевдонимы», можно понять, лишь узнав их настоящие имена. Наши любимые автодолгожители... Рейтинг ЗР Рекордсмены по продолжительности конвейерной жизни были практически в каждой европейской стране. Volkswagen Kaefer, Citroen 2CV, Trabant, FIAT 126, а также выпускаемый и поныне Mercedes-Benz G-Klasse — все эти модели неоднократно модернизировали, но основа оставалась неизменной десятилетиями. У нас тоже немало долгожителей (речь в данном случае лишь о легковых машинах), причем история некоторых еще не закончилась, посему они вполне могут претендовать на лидерство и в отечественном, и в мировом рейтинге. Вот тринадцать самых «долгоиграющих» моделей отечественного автопрома. Опрос ЗР: как вы выбираете моторное масло? Журнал «За рулем» проводит опрос среди самых преданных читателей. Ответьте на несколько простых вопросов на тему того, как именно вы обычно выбираете моторное масло для своего автомобиля.