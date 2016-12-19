УАЗ Патриот обзавелся личным Андроидом

Топовые версии внедорожника УАЗ Патриот получили новую мультимедийную систему на базе операционной системы Android.

Внедорожник УАЗ Патриот продолжает обрастать различными комфортными опциями. Так, в ближайшее время модель получит новую мультимедийную систему на базе Android.

Устройство с 7-дюймовым экраном (разрешение 1024х768 пикселей) оснащено 16 гигабайтами встроенной памяти и 1 гигабайтом оперативной. Как и большинство устройств на Андроиде, система поддерживает воспроизведение мультимедийных файлов практически всех распространенных форматов (mp3, wma, AAC, flac, avi, mp4, mkv, mov и других).

Кроме того, новая система получила WiFi-модуль и при подключении телефона может выходить в интернет через мобильные сети. Это позволяет, например, скачивать приложения из Play Market, а также дублировать на экране устройства картинку с телефона.

Устройство поставляется с интегрированной навигационной системой Navitel с картами России, Белоруссии и Казахстана.

Пока новое устройство будет устанавливаться на топовые комплектации УАЗ Патриот «Привилегия» (от 989 000 руб.) и «Стиль» (от 1 039 000 руб.)

В следующем году Росгвардия получит «супервнедорожники», созданные на базе УАЗа Патриот.

Летом УАЗ Патриот попал под масштабный отзыв, в рамках которого завод отправил в сервис более 70 тыс. автомобилей.

Фото: УАЗ