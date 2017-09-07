16 узбеков пытались нелегально въехать в РФ, прикрывшись луком

Нелегалы были признаны виновными в незаконном пересечении государственной границы, и ближайшие 7–8 месяцев им предстоит провести за решеткой. Об этом сообщила Прокуратура Оренбургской области.

Произошло это еще в феврале 2017 года: граждане Узбекистана, которым запрещен въезд в Россию, пытались проникнуть в нашу страну нелегально, минуя пограничный контроль. Нелегалы спрятались в тайнике, оборудованном в подполе прицепа грузовика MAN, под 20 тоннами лука. Уместилось там 16 человек, и можно себе представить, в каких условиях им пришлось пребывать. Но страдания оказались напрасны: сотрудники ФСБ пресекли попытку незаконного въезда, мигранты были обнаружены.

За попытку незаконного проникновения в нашу страну 16 мигрантов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение госграницы РФ группой лиц по предварительному сговору), и приговорены к наказанию от 7 до 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Хуже пришлось водителю грузовика Асланбеку Магомадову и организатору тайной перевозки Николаю Григорьеву, который и додумался оборудовать хитрый тайник. Они осуждены по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору» и получили по году лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафы по 50 тысяч рублей с каждого.

Фото: ТАСС