Русский немец обвинил ГАЗ в краже дизайна Вепрей

В начале недели «Группа ГАЗ» представила на выставке Comtrans-2017 экспедиционные пикап и фургон Вепрь Next, а сегодня ведущие российские автомобильные СМИ, в том числе «За рулем», получили от проживающего в Германии доктора-инженера Юрия Постникова письмо, в котором утверждаетcя, что именно он является автором дизайна газовских новинок.

Эскиз Юрия Постникова

По утверждению Постникова, с сентября прошлого года он вел переговоры с «Группой ГАЗ» на тему возможного сотрудничества и передал производителю несколько эскизов перспективных внедорожников на газовских узлах и агрегатах — в перспективе рассматривалась возможность организации производства этих машин на территории Германии.

Впоследствии переговоры зашли в тупик, а в начале сентября на «Комтрансе» дебютировали пикап и фургон Вепрь Next, которые похожи на эскизы авторства Постникова. Обиженный художник обвинил «Группу ГАЗ» в воровстве его дизайна и решил рассказать об этом средствам массовой информации.

... а это концепт ГАЗа, представленный на «Комтрансе».

На страничке Постникова в социальной сети Facebook указано, что он изучал сварочное производство в российском МВТУ имени Баумана, а затем работал в германском Университете имени Отто фон Герике в Магдебурге. Сведений о том, что он оканчивал какую-либо художественную школу или вуз, нет ни на его страничке, ни в разосланном СМИ письме, уровень исполнения представленных Постниковым эскизов автомобилей выдает в нем самоучку.

Мы запросили комментарий по поводу этой скандальной истории в пресс-службе «Группы ГАЗ», ответ, во избежание кривотолков, приводим полностью:

— С момента выхода на рынок в 2013 году линейки NEXT «Группа ГАЗ» использует модульный принцип создания новых моделей. Это означает широкое применение единых элементов в моделях компании, присутствующих в разных сегментах. Например, кабинный модуль «ГАЗель NEXT» идёт на среднетоннажный грузовик «ГАЗон NEXT» и тяжёлый «Урал NEXT». Шасси «ГАЗона NEXT» является основой для создания автобуса «Вектор NEXT», а модифицированное шасси «Вектор NEXT» — для создания более тяжёлого «ГАЗон NEXT 10т», и т.д.

В 2014 году ГАЗ выпустил среднетоннажный грузовик «ГАЗон NEXT». Одновременно был открыт проект по созданию нового поколения «Садко NEXT» на модернизированном шасси ГАЗ-3308 «Садко» с использованием кабинного модуля NEXT. Тогда же началась разработка автомобиля «Вепрь NEXT». По сути, «Вепрь» представляет собой шасси «Садко» ГАЗ-3308 с установленным на него цельнометаллическим кузовом. Существовавший ранее кузов цельнометаллического фургона «ГАЗель БИЗНЕС» для «Вепря» не подходил по габаритным размерам и стилистике. С появлением в линейке компании в 2016 году нового цельнометаллического фургона семейства NEXT объёмом 13,5 куб. м началась работа по адаптации нового цельнометаллического кузова на шасси «Садко». Также была создана модификация на базе двухрядной кабины «ГАЗон NEXT», тоже на шасси «Садко». Именно эти два автомобиля были представлены на выставке «Комтранс». Машины созданы на базе серийных моделей ГАЗ: шасси Садко, кузов — фургон «ГАЗель NEXT», кабина и оперение — «ГАЗон NEXT».

На выставке в Ганновере к представителям «Группы ГАЗ» с предложением о сотрудничестве обратился Юрий Постников. Речь шла о создании за рубежом производства внедорожников на компонентной базе ГАЗ. Затем Постников прислал нам эскизы своих идей. Эти эскизы не делались по заказу «Группы ГАЗ», ГАЗ никогда не просил Постникова что-либо разрабатывать. Постников прислал уже готовые эскизы и ссылку на статью на сайте «Автопилота», где эскизы к тому моменту уже были опубликованы. Причём речь шла о создании автомобиля на шасси «Соболя 4х4», а не «Садко», с модулями от машин семейства NEXT: кузовом от фургона и кабиной от «ГАЗона». Экономически и технологически такой проект является совершенно бессмысленным.

Главное: никакой дизайнерской новизны в проектах Постникова нет. На его эскизах нарисована кабина от «ГАЗона NEXT», к которой сзади «приклеен» кузов от фургона «ГАЗель NEXT». Оба элемента — от серийных продуктов Горьковского автозавода, разработанных конструкторами «Группы ГАЗ», все права на дизайн этих модулей принадлежат компании. В ходе переписки о возможности сотрудничества Юрию Постникову была направлена стандартная анкета, которая направляется всем потенциальным партнерам перед началом какой-либо совместной работы. Анкета необходима для понимания возможностей компании и уточнения сути её предложений. Юрий Постников не стал заполнять анкету, ответив «Вам шашечки или ехать?». Ответ показал отсутствие каких-либо серьезных намерений и опыта участия в крупных проектах. После этого сотрудничество естественным образом прекратилось. На эскизе Постникова очевидно видна обычная кабина «ГАЗона» на условном внедорожном шасси с задней частью в виде кузова цельнометаллического фургона. Поэтому непонятно, какую именно идею Постников считает своей авторской разработкой.

Про внедорожники и вездеход-амфибию ГАЗа «За рулем» писал еще в понедельник, публикация сопровождается фотографиями с выставки «Комтранс», которая сейчас проходит в Москве.

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А вот китайцы, не стесняясь, заимствуют целиком или частично дизайн для своих новинок. Одной из них стал весьма схожий с Ладой Landwind E36.

Фото: «Группа ГАЗ», Юрий Постников