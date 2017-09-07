Chery рассказала о новом кроссовере для Европы

В китайской компании поделились первыми подробностями о концепте кроссовера, который будет представлен на автосалоне во Франкфурте, и планами по выходу на новые рынки.

Chery M31T

Концепт, который будет показан через несколько дней на автосалоне во Франкфурте, пока так и носит лишь внутризаводской индекс М31Т: название машины рассекретят уже на самой выставке. А само участие Chery в автосалоне не «дружеский визит», а заявка на мировую экспансию, которая произойдет через несколько лет.

Стильный кроссовер с динамичными линиями и салоном, решенном в двухцветном исполнении, — предвестник первой модели Chery из линейки, которая ориентирована на продажу за пределами Китая. Машина разработана на новой платформе, полноприводная трансмиссия создана совместно с Dana и BorgWarner, а коробку передач будет поставлять Getrag.

Chery M31T

Серийная версия кроссовера, которая появится в течение ближайших нескольких лет, будет доступна с обычной гибридной силовой установкой, подзаряжаемой (PHEV) и с полностью электрическим силовым агрегатом.

«Мировая премьера нашего кроссовера символизирует начало продаж нового модельного ряда на европейском рынке. Все модели Chery, которые планируется запустить в ближайшие несколько лет, обладают индивидуальным стилем, используют технологии, ориентированные на пользователя, и соответствуют современным требованиям безопасности», — заявил вице-президент научно-исследовательского и конструкторского центра Chery в Шанхае Рэй Берзински.

Chery M31T

В Chery говорят, что PHEV-версия нового кроссовера способна разогнаться до 100 км/ч за 6 секунд, ее максимальная скорость составляет 200 км/ч. Средний расход топлива — 1,8 л на 100 км. Зарядка батарей на 80% от «быстрой» станции займет около получаса, а от бытовой сети в 220 В полная зарядка продлится 4 часа.

Кроме того, кроссовер получит ряд «подключенных» технологий, которые были разработаны совместно с китайским IT-гигантом Baidu.

Chery M31T

В ближайшие годы Chery планирует открыть собственные отделы инжиниринга и дизайна в Европе, чтобы быть ближе к конечному потребителю. Примерно таким же путем шли корейские компании, которые сегодня довольно уверенно чувствуют себя на рынке Старого Света.

В апреле Chery представила концепт купеобразного кроссовера Tiggo Coupe. Не исключено, что он также пойдет в серию в следующем году.

Летом на российском рынке появился маленький кроссовер Chery Tiggo 2. Наш автор уже познакомился с этим конкурентом Лады XRAY.

Фото: Chery