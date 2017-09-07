Росстандарт назвал марки 10 опасных колесных дисков

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии получило материалы испытаний 10 видов китайских алюминиевых дисков, проведенных независимой лабораторией. Все диски не соответствуют требованиям безопасности и должны быть изъяты из продажи.

Как контрафакт вообще попал на российский рынок, еще предстоит разобраться компетентным органам, по крайней мере запрос Федеральной таможенной службе (ФТС) России уже направлен. О наличии на рынке нелегальной продукции сигнализировала Росстандарту Алюминиевая Ассоциация — объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия.

Росстандарт располагает соответствующими протоколами испытаний, проведенных в независимой аккредитованной лаборатории ООО «Илка-Мади» и показавших отрицательные результаты. В список вошли 10 видов алюминиевых дисков марок Nitro, MEGA WHEEL, Legeartis, NZ Wheels, YST Wheels, CROSS STREET, ALCASTA и MEGAMI (по несколько моделей). Полный список марок и моделей размещен на сайте ведомства.

Росстандарт направил продавцам опасного контрафакта требование остановить продажу указанной продукции. Импортеров нелегальных дисков пока еще только предстоит установить. Также неясно, как эта продукция (очевидно, не имеющая необходимых сертификатов) вообще могла пересечь государственную границу.

Ведомство пригрозило санкциями продавцам этого товара согласно КоАПу: если они не изымут из продажи опасные колеса, им грозит штраф до 500 тыс. рублей, а при повторном невыполнении — приостановка деятельности на срок до 90 дней с конфискацией изделий.

Агентство по техническому регулированию и метрологии предупредило и покупателей, которые уже успели приобрести алюминиевые диски вышеназванных компаний, что эти колеса небезопасны и могут создать угрозу здоровью и жизни участников дорожного движения.