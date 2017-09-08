Транспортный налог отменят. И заменят новым

Минтранс России хочет заменить транспортный налог экологическим. При этом для всех регионов он будет единым.

Министерство транспорта России до конца года предоставит в Правительство России обоснование целесообразности замены транспортного налога так называемым экологическим сбором, сумма которого будет зависеть от того, какому экологическому классу соответствует транспортное средство.

В Минтрансе говорят, что такая замена вписывается в рамки Транспортной стратегии России до 2030 года и должна простимулировать граждан использовать более современные транспортные средства, экономичные и экологичные.

При этом, если сегодня транспортный налог разнится от региона к региону (например, его ставки различаются в несколько раз в Москве и Республике Крым), то ставка экологического сбора будет единой на всей территории России. О том, что такое предложение действительно готовится, газете «Известия» сообщили источники в Минтрансе и подтвердили в аппарате вице-премьера Правительства России Аркадия Дворковича.

Сегодня в России для новых выпускаемых и ввозимых автомобилей действует экологический стандарт Евро-5, тогда как страны ЕС перешли на экологический стандарт Евро-6. До этого в России был введен стандарт Евро-4, который в Европе стал обязательным в 2005 году, а у нас был введен с отсрочкой из-за неготовности автозаводов. По данным агентства «Автостат», 40% из зарегистрированных в России 49,1 млн легковых автомобилей соответствуют экологическим требованиям Евро-4 и выше. Однако в сегменте коммерческой техники этот показатель значительно ниже: более 2/3 грузовиков и около 60% автобусов находятся в возрасте старше 12 лет. Поэтому замена транспортного налога экологическим может серьезно помочь пополнению региональных бюджетов: если в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и других, большинство автомобилей современные и экологичные, то в региональных парках высок процент старых машин.

В Минтрансе заявили, что действительно обсуждают такую идею, но пока не вносили никаких конкретных предложений в Правительство России. Тем более что такой вопрос является частью не только экологической, но и налоговой политики государства.

«Позиция Минтранса пока не сформирована, и мы пока не предлагали, соответственно, правительству и заинтересованным ведомствам или субъектам рассмотреть этот вопрос», — заявил глава Министерства транспорта России Максим Соколов агентству РИА Новости.





Идея привязки налога к экологическому классу не нова. Еще в 2013 году Минфин предлагал ввести соответствующий коэффициент к транспортному налогу, заменив им привязку к мощности двигателя. Несмотря на то, что тогда предложение поддержали в Минпромторге, оно так и не было принято.

Летом этого года глава Совфеда Валентина Матвиенко предложила вообще отказаться от транспортного налога и заменить его повышенными акцизами на топливо.

Дмитрию Медведеву также не раз задавали вопрос об отмене транспортного налога. Он всякий раз отвечал, что пострадают от этого регионы, так как у них иссякнет источник поступления денежных средств на дороги. Почему эти же деньги нельзя будет «выцепить» из акциза на бензин, премьер не пояснил.

Идею отменить транспортный налог за счет повышения акцизов на бензин еще в 2013 году выдвинул Владимир Путин. Проблему тогда он видел лишь в том, что в регионах различный уровень акцизов.

Фото: Денисов Антон/Фотохроника ТАСС