Транспортный налог отменят. И заменят новым

Министерство транспорта России до конца года предоставит в Правительство России обоснование целесообразности замены транспортного налога так называемым экологическим сбором, сумма которого будет зависеть от того, какому экологическому классу соответствует транспортное средство.
В Минтрансе говорят, что такая замена вписывается в рамки Транспортной стратегии России до 2030 года и должна простимулировать граждан использовать более современные транспортные средства, экономичные и экологичные.
При этом, если сегодня транспортный налог разнится от региона к региону (например, его ставки различаются в несколько раз в Москве и Республике Крым), то ставка экологического сбора будет единой на всей территории России. О том, что такое предложение действительно готовится, газете «Известия» сообщили источники в Минтрансе и подтвердили в аппарате вице-премьера Правительства России Аркадия Дворковича.
Сегодня в России для новых выпускаемых и ввозимых автомобилей действует экологический стандарт Евро-5, тогда как страны ЕС перешли на экологический стандарт Евро-6. До этого в России был введен стандарт Евро-4, который в Европе стал обязательным в 2005 году, а у нас был введен с отсрочкой из-за неготовности автозаводов. По данным агентства «Автостат», 40% из зарегистрированных в России 49,1 млн легковых автомобилей соответствуют экологическим требованиям Евро-4 и выше. Однако в сегменте коммерческой техники этот показатель значительно ниже: более 2/3 грузовиков и около 60% автобусов находятся в возрасте старше 12 лет. Поэтому замена транспортного налога экологическим может серьезно помочь пополнению региональных бюджетов: если в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и других, большинство автомобилей современные и экологичные, то в региональных парках высок процент старых машин.
В Минтрансе заявили, что действительно обсуждают такую идею, но пока не вносили никаких конкретных предложений в Правительство России. Тем более что такой вопрос является частью не только экологической, но и налоговой политики государства.
«Позиция Минтранса пока не сформирована, и мы пока не предлагали, соответственно, правительству и заинтересованным ведомствам или субъектам рассмотреть этот вопрос», — заявил глава Министерства транспорта России Максим Соколов агентству РИА Новости.
Идея привязки налога к экологическому классу не нова. Еще в 2013 году Минфин предлагал ввести соответствующий коэффициент к транспортному налогу, заменив им привязку к мощности двигателя. Несмотря на то, что тогда предложение поддержали в Минпромторге, оно так и не было принято.
- Летом этого года глава Совфеда Валентина Матвиенко предложила вообще отказаться от транспортного налога и заменить его повышенными акцизами на топливо.
- Дмитрию Медведеву также не раз задавали вопрос об отмене транспортного налога. Он всякий раз отвечал, что пострадают от этого регионы, так как у них иссякнет источник поступления денежных средств на дороги. Почему эти же деньги нельзя будет «выцепить» из акциза на бензин, премьер не пояснил.
- Идею отменить транспортный налог за счет повышения акцизов на бензин еще в 2013 году выдвинул Владимир Путин. Проблему тогда он видел лишь в том, что в регионах различный уровень акцизов.
Фото: Денисов Антон/Фотохроника ТАСС