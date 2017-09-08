Транспортный налог отменят. И заменят новым

Минтранс России хочет заменить транспортный налог экологическим. При этом для всех регионов он будет единым.

Министерство транспорта России до конца года предоставит в Правительство России обоснование целесообразности замены транспортного налога так называемым экологическим сбором, сумма которого будет зависеть от того, какому экологическому классу соответствует транспортное средство.

В Минтрансе говорят, что такая замена вписывается в рамки Транспортной стратегии России до 2030 года и должна простимулировать граждан использовать более современные транспортные средства, экономичные и экологичные.

При этом, если сегодня транспортный налог разнится от региона к региону (например, его ставки различаются в несколько раз в Москве и Республике Крым), то ставка экологического сбора будет единой на всей территории России. О том, что такое предложение действительно готовится, газете «Известия» сообщили источники в Минтрансе и подтвердили в аппарате вице-премьера Правительства России Аркадия Дворковича.

Сегодня в России для новых выпускаемых и ввозимых автомобилей действует экологический стандарт Евро-5, тогда как страны ЕС перешли на экологический стандарт Евро-6. До этого в России был введен стандарт Евро-4, который в Европе стал обязательным в 2005 году, а у нас был введен с отсрочкой из-за неготовности автозаводов. По данным агентства «Автостат», 40% из зарегистрированных в России 49,1 млн легковых автомобилей соответствуют экологическим требованиям Евро-4 и выше. Однако в сегменте коммерческой техники этот показатель значительно ниже: более 2/3 грузовиков и около 60% автобусов находятся в возрасте старше 12 лет. Поэтому замена транспортного налога экологическим может серьезно помочь пополнению региональных бюджетов: если в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и других, большинство автомобилей современные и экологичные, то в региональных парках высок процент старых машин.

В Минтрансе заявили, что действительно обсуждают такую идею, но пока не вносили никаких конкретных предложений в Правительство России. Тем более что такой вопрос является частью не только экологической, но и налоговой политики государства.

«Позиция Минтранса пока не сформирована, и мы пока не предлагали, соответственно, правительству и заинтересованным ведомствам или субъектам рассмотреть этот вопрос», — заявил глава Министерства транспорта России Максим Соколов агентству РИА Новости.

Идея привязки налога к экологическому классу не нова. Еще в 2013 году Минфин предлагал ввести соответствующий коэффициент к транспортному налогу, заменив им привязку к мощности двигателя. Несмотря на то, что тогда предложение поддержали в Минпромторге, оно так и не было принято.

  • Летом этого года глава Совфеда Валентина Матвиенко предложила вообще отказаться от транспортного налога и заменить его повышенными акцизами на топливо.
  • Дмитрию Медведеву также не раз задавали вопрос об отмене транспортного налога. Он всякий раз отвечал, что пострадают от этого регионы, так как у них иссякнет источник поступления денежных средств на дороги. Почему эти же деньги нельзя будет «выцепить» из акциза на бензин, премьер не пояснил.
  • Идею отменить транспортный налог за счет повышения акцизов на бензин еще в 2013 году выдвинул Владимир Путин. Проблему тогда он видел лишь в том, что в регионах различный уровень акцизов.

Фото: Денисов Антон/Фотохроника ТАСС

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Комментарии (18)

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Эти гомосеки в своем репертуаре.

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0

Это как понимать налог на КамАЗ евро4 и Калина евро4 будет одинаковый?

Или все же к транспортному налогу добавят какой-то коэффициент, зависящий от экологического класса (понятно, что повышающий)? По второму сценарию это лишь реформа транспортного налога. По первому же — введение нового налога. Естественно в этом случае забудут отменить транспортный налог.

Пошел в амбар за вилами.

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0

Чую, экологический сбор установят, а транспортный налог отменить опять забудут. А заодно и акцизы на топливо добавят. И платную парковку сделают везде, и во дворах тоже. И дороги все платными будут. Ура, товарищи!!!

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+2

Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем — ссылка

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0
Безымянный

Нет, товарищ, они уже не бросят курить. Как они затягиваются мы подпоясываемся.

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0

Обдираловка продолжается . Толи еще будет!

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+1

Вот выбираим мы, голосуем... А впечатление такое, что цель правительства, не улучшить жизнь народа, а влезть даже туда, где им вообще делать нечего!

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0
derutro

Вы за тех ли голосуете?

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0

Т.е. дед, который передвигается по деревне на вазовской классике станет платить больше, а товарищи на премиум иномарках меньше... Этим мы хотим простимулировать первого купить новую машину. Т.е. у него денег попой можно есть, а он продолжает кататься на своей развалюхе. Ясно, понятно.

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+13

Первое издание, которое не стало бездумно и безумно копипастить бред Известий:

«Сбор учитывает мощность двигателя, марку и модель машины, год выпуска, срок использования авто».

А я уж было боялся, неужели, даже в ЗР такое напишут?

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0

«Средний возраст автомобиля в РФ 12,5 лет и растет?

Так это, наверное, потому, что у автолюбителей деньги лишние есть!

Срочно экологический налог!

А потом еще налог на количество дверей в автомобиле!

И налог на количество колес и литраж бензобака!



А транспортный и акциз на топливо „забудем“ отменить, такое уже прокатывало!»

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+3

А поблажки не введут для авто которым 25 или 30 лет (ну типа ретро автомобили)? У меня вот например есть нива 1990г (для души как говорится) но постоянно перемещаюсь на более современном авто, так вот не хотелось бы за хобби платить космический налог — тогда точно придется расстаться, семейный бюджет меня не поймет, и так поддержание в рабочем состоянии ощутимо для него.

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0

А поблажки не введут для авто которым 25 или 30 лет (ну типа ретро автомобили)? У меня вот например есть нива 1990г (для души как говорится) но постоянно перемещаюсь на более современном авто, так вот не хотелось бы за хобби платить космический налог — тогда точно придется расстаться, семейный бюджет меня точно не поймет.

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0

Идея, предлагаемая г-жой Матвиенко не  нова. Несколько лет назад уже была реализована. Акцизы были повышены. Правда транспортный налог не отменили. (забыли наверное?) Теперь можно пойти по второму кругу. И так многократно...

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+4

Все что выше стандарта евро 3 это заговор производителей, усложнение и удорожание конструкции.

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+3
Михайлов Иван

ЗАговор или ЗаговОР?



Ну, в смысле, Звиздун «Брехня» Михайлов, вы против масонов или бабок-гадалок?)

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0

Потом добавят налоги:

—старое лкп;

—возраст водителя;

—за наличие видеорегистратора;

—использование радар-детектора

Если ещё идеи понадобятся пусть обращаются, народ всегда подскажет и поделится своими сбережениями.

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+2

В том, что новый налог введут не сомневаюсь ни разу, а вот в отмену старого не верю ни капли — это Россия.

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+10