Автономера изменят, но содержание останется прежним

Реформа автомобильных номеров все же планируется, но не столь масштабная, как предполагалось. Над новым стандартом автономеров уже работают Росстандарт и МВД.

Ведомства приступили к разработке нового ГОСТа номерных знаков. Известно, что будет уменьшен размер госзнаков для мотоциклов, введены специальные номера для спортивных, классических, японских и американских автомобилей. Номера для остальных транспортных средств останутся без изменений. Постепенный переход на новый формат начнется не раньше 2019 года. С проектом нового национального стандарта ознакомилось издание «Коммерсантъ». Документ сейчас проходит процедуру публичного обсуждения, финальная редакция будет готова к маю 2018 года, а в силу он вступит не ранее 2019 года. Несмотря на «публичное обсуждение» документа, в общем доступе его нет.

Планируемые изменения вполне логичны, так, номерные знаки для мотоциклов хотят уменьшить, потому что они не умещаются на площадках под номер современных байков, у американских и японских машин также другая форма выштамповки для установки номеров и стандартные российские крепить на них не очень удобно, а для ретро- и классических автомобилей давно просятся специальные номерные знаки. Разработчиком нового стандарта выступает НИЦ БДД, «За рулем.РФ» отправил запрос в это ведомство, ответа пока не получили.

Ранее в СМИ прошла информация со ссылкой на источник в правительстве, что в ходе реформы из номерных знаков исчезнет обозначение региона, за счет чего удастся увеличить количество букв и цифр. Тот же источник сообщал, что госномера планируют чипировать.

обозначение региона, за счет чего удастся увеличить количество букв и цифр. Тот же источник сообщал, что госномера планируют чипировать. Однако МВД быстро опровергло эту информацию, отметив, что она не соответствует действительности.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС