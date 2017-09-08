Погоня за пьяным водителем в Волгограде привела к нескольким ДТП

В Волгограде нетрезвый водитель решил уйти от погони ГИБДД средь бела дня и при оживленном движении. В итоге один из инспекторов получил травмы, но нарушитель был задержан.

Обычная рутинная проверка документов у водителя автомобиля ВАЗ-2113 привела к захватывающей погоне по нескольким улицам Волгограда. Инспектор ДПС остановил машину, состояние водителя показалось ему подозрительным. На предложение выйти из транспортного средства последний ответил тем, что сорвался с места и попытался скрыться с места остановки.

В итоге экипаж ГИБДД устроил за ним захватывающую погоню. Несколько раз автомобили сближались и один из полицейских даже хватал водителя за рукав, но тот упорно пытался оторваться от погони.

В итоге, казалось, погоня будет закончена на одном из перекрестков: машина нарушителя уткнулась во впереди стоящие автомобили. Два инспектора подбежали к машине и попытались задержать нарушителя, но тот, задев ГАЗель, вновь ринулся вперед, протащив повисшего на двери автомобиля сотрудника ГИБДД несколько десятков метров. До этого нарушитель врезался в припаркованный Hyundai Getz, но это оказалось за кадрами видео, опубликованного на телеграмм-канале Mash.

В конце концов полицейским удалось прижать к обочине ВАЗ-2113 и задержать водителя. Им оказался 22-летний житель Волгограда, севший за руль в нетрезвом состоянии.

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Фото, видео: YouTube