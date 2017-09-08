Площадь Красные Ворота в Москве полностью закрыли для автомобилистов

Столичные власти продолжают вытеснять автомобили из центра города и организовывать новые места для пеших прогулок. На этой неделе был закрыт сквозной проезд через площадь Красные Ворота у одноименной станции метро.

Раньше мимо площади Красные Ворота по Мясницкому переулку автомобилисты выезжали на Садовое кольцо из Боярского переулка и Хоромного тупика, многим при этом приходилось тут же перестраиваться через пять полос для поворота по стрелке в сторону Лермонтовкой площади, из-за чего в этом месте регулярно возникали конфликтные и аварийные ситуации. Сама площадь в будние дни была постоянно заставлена припаркованными автомобилями.

На этой неделе часть Мясницкого переулка у Красных Ворот была закрыта для автомобилей и преобразована вместе с площадью в благоустроенную пешеходную зону. В связи с этим попасть на Мясницкий переулок с Садового кольца на автомобиле стало значительно сложнее — нужно делать крюк через Большой Харитоньевский, Большой Козловский и Боярский переулки и Хоромный тупик.

Хоромный тупик, к слову, проходит непосредственно перед историческим вестибюлем станции метро «Красные Ворота», и его, вероятно, власти тоже с радостью сделали бы пешеходным, но тогда жители близлежащих домов полностью лишились бы возможности подъезда к ним, так что по выходу из метро пешеходам все же придется пересекать проезжую часть.

Также на этой неделе в Москве стал пешеходным Рыбный переулок. Его закрыли для автомобилей с целью обеспечения беспрепятственного прохода гуляющих от метро «Площадь Революции» к парку «Зарядье», который откроется в ближайшие выходные.

Фото, инфографика: mos.ru