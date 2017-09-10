Видео снято, судя по языку, где-то в Румынии. Симпатичная девчушка лет пяти-шести, сидя на коленях у отца, лихо крутит рулевое колесо, причем, судя по ее движениям, делает она это не в первый раз. Разумеется, на педали акселератора и тормоза нажимает ее отец, она пока до педалей не достает. А автомобиль вовсе не игрушечный — BMW!
Ну что ж, многие дети получали первые уроки вождения вот так, сидя на коленях у папы или мамы, где-нибудь на даче, на заброшенной дороге. Плохо только, что в данном случае происходит это, если верить картинке, на оживленной городской улице, где мимо проезжают вовсе не игрушечные машины.
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Фото, видео: YouTube