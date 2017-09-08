Их разыскивают дилеры: кроссоверы Ford Kuga признаны небезопасными

Первый отзыв связан с дефектными активаторами боковых и коленных подушек безопасности (есть риск, что при аварии они не сработают), он затрагивает 1059 кроссоверов, проданных в России официальными дилерами в период с 25 сентября 2016 года по 30 июня 2017 года. На всех будет произведена бесплатная замена эйрбэгов.
Второй отзыв более масштабный и затрагивает 19 805 Куг, реализованных с 21 марта 2013 года по 1 декабря 2015 года. На них обнаружен дефект отделки нижней части средней стойки кузова: изоляционный материал на ее внутренней поверхности может сильно нагреться и загореться в результате срабатывания пиротехнического преднатяжителя ремня безопасности переднего сиденья. Механикам авторизированных сервисных центров предстоит подрезать изоляционный материал на обеих передних стойках, чтобы исключить риск его возгорания.
Список VIN-номеров всех подлежащих отзывам кроссоверов Ford Kuga опубликован на сайте Росстандарта.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: Ford