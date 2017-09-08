Их разыскивают дилеры: кроссоверы Ford Kuga признаны небезопасными

Производитель выявил на данной модели сразу два дефекта, оба связаны с системами безопасности. Всего на бесплатный ремонт предстоит отправиться 20 864 автомобилям.

Ford Kuga
Ford Kuga

Ford > Kuga

Первый отзыв связан с дефектными активаторами боковых и коленных подушек безопасности (есть риск, что при аварии они не сработают), он затрагивает 1059 кроссоверов, проданных в России официальными дилерами в период с 25 сентября 2016 года по 30 июня 2017 года. На всех будет произведена бесплатная замена эйрбэгов.

Второй отзыв более масштабный и затрагивает 19 805 Куг, реализованных с 21 марта 2013 года по 1 декабря 2015 года. На них обнаружен дефект отделки нижней части средней стойки кузова: изоляционный материал на ее внутренней поверхности может сильно нагреться и загореться в результате срабатывания пиротехнического преднатяжителя ремня безопасности переднего сиденья. Механикам авторизированных сервисных центров предстоит подрезать изоляционный материал на обеих передних стойках, чтобы исключить риск его возгорания.

Список VIN-номеров всех подлежащих отзывам кроссоверов Ford Kuga опубликован на сайте Росстандарта.

  • С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: Ford

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Отзывы о Ford Kuga

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Комментарии (2)

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Знают про японскую Такату, всё равно деньгами сорят. Хорошо, если подушка безопасности таката на поверку окажется условной, а то ведь до трепанации черепа доходит, рваные куски металла в лицо летят.

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На автостоянках надо ставить свой автомобиль подальше от Форда Kuga — загореться может.

Список бы в ЗР приготовили, от каких машин на парковке нужно держаться подальше. Соответственно и за парковку с них нужно брать побольше.

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