Классике ВАЗ-2103 стукнуло 45!

Если ВАЗ-2101 в народе с любовью называли «копейкой», то за более продвинутой 2103-й закрепились прозвища «тройка» или «трешка». Это была третья (и последняя) модель, которая запускалась в рамках глобального контракта с итальянским концерном Fiat в начале 70-х годов 20-го века.
Заднеприводный ВАЗ-2103 был самой престижной моделью — в отделке кузова применялось множество хромированных деталей, а в салоне использовалась комбинированная обивка из разных материалов и цветов. Нужно отметить, что 2103-й существенно отличался от ВАЗ-2101 в плане интерьера. Потолок стал выше на 15 мм, расстояние от него до сиденья составляло 860 мм. Изменена была панель приборов, появились толстые тканевые ковры на полу, улучшившие комфорт и шумоизоляцию автомобиля. На модель ставили моторы 1,2 л, 1,3 л, 1,5 л. «Трешки», в том числе, поставляли и на экспорт, существовала даже праворульная версия автомобиля. Экспортный вариант носил имя Lada 1500.
Сегодня, в честь юбилея модели поклонники вазовской «классики» проехали на сохранившихся и с любовью восстановленных автомобилях вдоль линии бывшего главного конвейера и по испытательному треку в Тольятти.
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Фото: АВТОВАЗ