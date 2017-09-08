Классике ВАЗ-2103 стукнуло 45!

В сентябре легендарная модель празднует юбилей. Седан выпускали с 1972 по 1984 год, и разошелся он тиражом в 1,3 млн экземпляров.

Если ВАЗ-2101 в народе с любовью называли «копейкой», то за более продвинутой 2103-й закрепились прозвища «тройка» или «трешка». Это была третья (и последняя) модель, которая запускалась в рамках глобального контракта с итальянским концерном Fiat в начале 70-х годов 20-го века.

Заднеприводный ВАЗ-2103 был самой престижной моделью — в отделке кузова применялось множество хромированных деталей, а в салоне использовалась комбинированная обивка из разных материалов и цветов. Нужно отметить, что 2103-й существенно отличался от ВАЗ-2101 в плане интерьера. Потолок стал выше на 15 мм, расстояние от него до сиденья составляло 860 мм. Изменена была панель приборов, появились толстые тканевые ковры на полу, улучшившие комфорт и шумоизоляцию автомобиля. На модель ставили моторы 1,2 л, 1,3 л, 1,5 л. «Трешки», в том числе, поставляли и на экспорт, существовала даже праворульная версия автомобиля. Экспортный вариант носил имя Lada 1500.

Сегодня, в честь юбилея модели поклонники вазовской «классики» проехали на сохранившихся и с любовью восстановленных автомобилях вдоль линии бывшего главного конвейера и по испытательному треку в Тольятти.

  • Наш автор вспоминает, какие модели российских автомобилей экспортировались и какие получали отзывы зарубежных покупателей.
  • Какой автомобиль, если не FIAT, мог стать первыми «Жигулями»? На этот счет у нас есть несколько версий.
  • За рубежом не просто торговали нашими автомобилями, но и создавали новые, мало известные у нас модификации.

Фото: АВТОВАЗ

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Комментарии (3)

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Сначала принял фото за советское потомучто древние Жигули органично смотрелись на фоне их древнего конвейера, но потом пригляделся и увидел на конвейере нечто обмылочное нынешних времен а там Жигуль только гость..

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Для меня лично это самая стильная модель Ваза, как снаружи так и по салону...

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Да, на современных Ладах через 45 лет не поездишь...

Не доживут.

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