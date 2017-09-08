Hyundai Tucson в России получил новую базовую комплектацию

Российское отделение Hyundai объявило о появлении новой базовой комплектации для кроссовера Tucson. Она получила название Active и обойдется в 1 449 900 руб.
Кроссовер в данной версии оснащается 2-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с., автоматической коробкой передач и передним приводом.
В оснащение входят 6 подушек безопасности, 2-зонный климат-контроль, 17-дюймовые легкосплавные диски, система стабилизации, круиз-контроль, обогрев передних сидений и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, светодиодные дневные ходовые огни, а также система ЭРА-ГЛОНАСС.
Цены на остальные комплектации (Comfort, Travel, Prime) и версии остались без изменений. Ранее базовой была комплектация Comfort (1 505 900 руб.), которая дополнительно включает датчики дождя и света, аудиосистему с Bleutooth, кожаную отделку руля и селектора выбора режимов автомата, задние парктроники.
Самая доступная полноприводная версия Hyundai Tucson в комплектации Comfort (1 563 000 руб.) оснащается 6-ступенчатой механической коробкой передач. Ее оснащение полностью идентично переднеприводному варианту.
Топовая версия Hyundai Tucson с полным приводом, 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем (177 л.с.) и автоматом в комплектации Prime с пакетом HighTech обойдется в 2 063 000 руб. Она включает в себя кожаный салон, обогрев всех сидений и рулевого колеса, панорамную крышу, светодиодные фары, системы удержания в полосе, контроля объектов в «мертвых» зонах, экстренного автоматического торможения и множество других опций.
- Для российского рынка Hyundai Tucson собирают на калининградском «Автоторе». Сборку этой модели здесь освоили в сентябре прошлого года.
- Ранее Hyundai начал в России продажи обновленного кроссовера Creta. Машина также получила новую комплектацию.
Фото: Hyundai