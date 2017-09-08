Названы регионы России, где больше всего праворульных автомобилей

На середину этого года в России насчитывалось почти 3,5 млн машин с правым рулем (8,3%), сообщает агентство «Автостат». Самая высокая доля праворульных автомобилей в Приморском крае — 84%, их здесь 701,1 тыс. штук. Это в первую очередь связано с импортом из соседней Японии. На второй строчке рейтинга Хабаровский край — 232,7 тыс. штук, или 75% всего парка региона. «Бронза» у Сахалинской области — 115 тыс. штук — 73%. В пятерку лидеров рынка также попали Еврейская автономная область — 26,5 тыс. штук (71%) и Магаданская область — 30 тыс. шт. (68%). В 21 регионе России доля праворульных автомобилей выше общероссийского уровня.
«Обратный» рейтинг регионов, где праворульки большая редкость, возглавила Чечня, там таких автомобилей всего 500 на всю республику, и составляет это 0,28%, за ней следует Архангельская область — 900 штук, или 0,3%, в Вологодской области их 1,2 тыс. штук (0,35%), и замыкают пятерку Псковская — 1,1 тыс. штук и Новгородская область — 1 тыс. штук, где праворульных машин по 0,5%.
Среди субъектов, где этот показатель составляет менее 1%, Санкт-Петербург (0,81%) и Москва (1,05%).
- Периодически российские законодатели и общественники пытаются запретить праворульные автомобили, но довести эту инициативу до конца все же побаиваются именно из-за того, что немало регионов, где таких машин большинство.
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