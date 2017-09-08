Названы регионы России, где больше всего праворульных автомобилей

Тормозуха в фарах, кривой стартер, автобус-гибрид — все ли вы знаете о нашем автопроме? А знаете ли вы, как первоначально должна была выглядеть «инвалидка» из знаменитой комедии «Операция »Ы”…». А зачем в 90-е фары легковушек и грузовиков заправляли тормозной жидкостью? Эти и другие необычные факты из истории техники вспоминает Михаил Колодочкин. Школа опытных водителей: слепцы и пираты ночных дорог Вы не первый год за рулем и считаете себя опытным водителем? Проверим это в дорожных ситуациях. Как бы поступили вы, исходя из накопленного опыта и соображений безопасности? Попал в яму? Не орел! Приятно, когда тебе доверяют. Когда все уверены, что ты справишься. И когда никто не интересуется промежуточными результатами и не предлагает помощь. Ибо знают: любые трудности тебе по плечу. Именно поэтому я уважаю московских дорожников — за доверие, которое они оказывают лично мне и каждому, кто садится за руль. Ибо они наверняка знают: мы не только доедем до точки Б, но еще и спасибо скажем.