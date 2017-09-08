Англичане спасли автолегенду от российского олигарха

Британская TVR представила новое купе со старым названием Griffith. Компания не выпускала автомобили с 2006 года, со времен, когда находилась в собственности российского олигарха Николая Смоленского.

TVR Griffith

Британская компания TVR стала легендой мировой автомобильной промышленности благодаря своим спортивным автомобилям, которые славились первородной необузданностью и практически полным отсутствием какой-либо электроники. В начале «нулевых» годов этого столетия она столкнулась с финансовыми трудностями, но тут вмешался российский бизнесмен Николай Смоленский, который купил все активы TVR за бесценок и пообещал гигантские инвестиции. В итоге компания вовсе прекратила производство машин, Смоленский пообещал перевезти оборудование в другую страну и наладить выпуск автомобилей там, но затем и вовсе охладел к проекту.

В 2014 году группа английских бизнесменов во главе с Лесом Эдгаром задалась целью возродить TVR. Получив в свои руки все активы, они рьяно взялись за дело, хотя мало кто верил в успех предприятия.

В 2015-м Эдгар заявил о приеме предзаказов на первую модель TVR после возрождения и собрал на нее более 5000 заявок, причем желающие купить машину вносили депозит за купе, которого не было даже на рисунках!

TVR Griffith

Но за три года TVR сделал новую модель, причем владельцем компании было поставлено три условия: быстрый, недорогой и брутальный. Купе, которое сегодня показали на британском фестивале Goodwood Revival, получило имя Griffith. Оно уже не раз использовалось компанией для своих моделей.

И, кажется, у новой команды все получилось. За инжиниринг отвечал Гордон Мюррей (он создал легендарный суперкар McLaren F1). Griffith построен на архитектуре iStream, разработанной компанией Мюррея. В ее основе пространственная трубчатая рама из алюминия, стали и углеволокна. Главный плюс такой конструкции — высокая жесткость на кручение.

TVR Griffith

Под капотом у купе разместился доработанный в фирме Cosworth (ее моторы, кстати, планировали использовать на российских суперкарах Marussia) 5-литровый атмосферник от Форда Мустанга. Двигатель был форсирован примерно до 500 л.с. (точные данные не приводятся) и совмещен с 6-ступенчатой механической коробкой передач Tremec Magnum XL. В итоге, как говорят представители TVR, разгон до 100 км/ч у легкого (1250 кг) Griffith занимает менее 4 секунд, а его максимальная скорость превышает 320 км/ч.

В TVR постарались остаться верными традициям: из электронных помощников здесь лишь ABS, система стабилизации и лонч-контроль. Также купе получило регулируемую подвеску.

Поклонники классических приборных панелей TVR будут разочарованы: в новом Griffith ее роль выполняет монитор

Точные цифры в TVR назовут сразу после сертификации купе. Производство нового Griffith начнется в следующем году, причем первая партия Launch Edition из 500 экземпляров стоимостью 90 тыс. фунтов стерлингов (около 118 тыс. долл) уже раскуплена.

Основным конкурентом TVR Griffith на британском рынке станет Jaguar F-Type.

Компания McLaren намерена выпустить идеологического наследника суперкара McLaren F1, который создал Гордон Мюррей.

Фото: TVR