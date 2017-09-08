77,5% федеральных дорог теперь соответствуют нормам. Что с остальными?

Специалисты Росавтодора отчитались о работах по реконструкции и новому строительству, которые в этом сезоне проводятся почти на 1,3 тыс. км подведомственных трасс.

В 2017 году федеральные дорожники обещают построить и реконструировать 10,1 тыс. км трасс. Работы охватывают 20% всех федеральных дорог страны. На объектах обновят покрытие, на отдельных участках расширят проезжую часть и организуют дополнительные полосы движения.

Уже запущено движение на реконструированных участках трасс «Лена», «Колыма», «Уссури», «Холмогоры», Московского большого кольца. При этом дорожники хвастают, что каждый десятый километр построенных объектов был введен в эксплуатацию раньше запланированных сроков. На 1,3 тыс. км подведомственных трасс ведутся долгосрочные работы, к концу года из них введут в эксплуатацию 244 км вновь построенных и реконструированных трасс.

Капитальному ремонту в этом году подверглось 8,8 тыс. км дорог, таким образом в нормативном состоянии будет 77,5% сети к концу года. Благодаря современным техническими решениям удалось сэкономить 578 млн рублей бюджетных денег.

Также Росавтодор оказал поддержку региональным правительствам в ремонте и реконструкции местных дорог. На эти цели перечислена пятая часть всего федерального дорожного фонда страны — 120 млрд рублей.

Рейтинг самых плохих дорог России мы недавно опубликовали и ждем пополнения списка от читателей.

Московские дороги — отдельная тема. Они вроде бы есть, но их так часто ремонтируют, что уже кажется, что это не закончится никогда. Наболевшим поделился главный редактор «За рулем».

А вот под Барабинском прижилась заплатка из... пня, которую смастерил местный умелец. И вот она служит верой и правдой уже целых пять лет!

Федеральная антимонопольная служба тоже не дремлет и пристально следит за нарушениями при строительстве дорог, за полгода она обнаружила их немало.



Фото: Росавтодор