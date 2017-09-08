77,5% федеральных дорог теперь соответствуют нормам. Что с остальными?

Специалисты Росавтодора отчитались о работах по реконструкции и новому строительству, которые в этом сезоне проводятся почти на 1,3 тыс. км подведомственных трасс.

В 2017 году федеральные дорожники обещают построить и реконструировать 10,1 тыс. км трасс. Работы охватывают 20% всех федеральных дорог страны. На объектах обновят покрытие, на отдельных участках расширят проезжую часть и организуют дополнительные полосы движения.

Уже запущено движение на реконструированных участках трасс «Лена», «Колыма», «Уссури», «Холмогоры», Московского большого кольца. При этом дорожники хвастают, что каждый десятый километр построенных объектов был введен в эксплуатацию раньше запланированных сроков. На 1,3 тыс. км подведомственных трасс ведутся долгосрочные работы, к концу года из них введут в эксплуатацию 244 км вновь построенных и реконструированных трасс.

Капитальному ремонту в этом году подверглось 8,8 тыс. км дорог, таким образом в нормативном состоянии будет 77,5% сети к концу года. Благодаря современным техническими решениям удалось сэкономить 578 млн рублей бюджетных денег.

Также Росавтодор оказал поддержку региональным правительствам в ремонте и реконструкции местных дорог. На эти цели перечислена пятая часть всего федерального дорожного фонда страны — 120 млрд рублей.

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Фото: Росавтодор

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Комментарии (4)

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Обновление? — в основном это обычный ремонт на год —другой.Колея появляется сразу же  как только положили асфальт, который в свою очередь повторяет первозданный ландшафт,который даже не пытаются выправить. Укладка асфальта в виде стиральной доски это вообще ноу-хау ведомства старовойта,наверное нигде в мире так не умеют. А где строительство новых современных трасс? Даже платная М4 сильно не дотягивает до международных стандартов,про профилирование дорог вообще наверное не слышали. Опять же нормативы которые сами написали ,теперь сами же пытаются выполнить. Короче вывод один —нужно все кардинально менять,все давно сгнило.

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Они эти 20% каждый год обновляют. А по весне все отваливается, и нужно по-новой обновлять.

Процесс — наше все.

Результат — распил и откат.

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+3

На фото похоже на объездную дорогу вокруг Калуги. Прямо на Детчино, налево вираж на Киевку М-3. Давно там не был.

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0

После того, как Росавтодор обновит 20% федеральных трасс, гаишники прикрутят камеры и станут на 20% богаче. Ровно на столько похудеет кошелёк водителей. Ничего не поделаешь — это судьба.

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