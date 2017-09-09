Камеры на каждом километре — наше светлое автобудущее

Глава ГИБДД Татарстана призвал разместить камеры, измеряющие среднюю скорость на участке, на каждом километре дорог. Кроме того он хочет штрафовать за непристегнутые ремни по снимкам с камер фиксации нарушений ПДД.

На прошедшем в Татарстане заседании республиканской комиссии по безопасности дорожного движения глава местной ГИБДД Ленар Габдурахманов заявил, что необходимо установить камеры «Автодории» (комплексы, замеряющие среднюю скорость на определенном участке дороги) на каждом километре федеральных трасс.

«Мы предлагаем концепцию развития систем автоматической видеофиксации, которая позволит нам охватить каждый километр федеральных дорог. И, конечно же, необходимо установить предупреждающие знаки о том, что на каждом километре ведется контроль средней скорости», — приводит слова Габдурахманова издание «Реальное время». Все камеры должны быть объединены в единую систему. Проект планируется реализовать на всех федеральных трассах, которые проходят через Татарстан.

Также Ленар Габдурахманов поручил правовому отделу ведомства проработать инициативу взимания штрафов за непристегнутые ремни по снимкам с камер фиксации нарушений Правил дорожного движения.

«Необходимо эту инициативу согласовать с нашим правовым отделом, можем ли мы штрафовать, если на фото четко видно, что водитель не пристегнут», — заявил он.

Напомним, что два года назад генпрокуратура уже выявила такие случаи в Воронеже и Тамобове. Там инспекторы отсматривали фотографии с камер и выписывали штрафы за непристегнутый ремень безопасности. Естественно, это незаконно, так как в России ни один комплекс не фиксирует в автоматическом режиме данное нарушение.

Конечно же, автомобилисты из других регионов вздохнули с облегчением: ведь это касается только Татарстана. Но стоит напомнить, что большинство нововведений «обкатывались» именно в этой республике. Здесь первыми начали устанавливать «Автодории» (их, кстати, и производят в Татарстане) и устраивать сплошные проверки водителей на состояние опьянения. Нельзя исключать, что и новые татарские инициативы быстро распространятся на всю территорию страны.

  • Ранее в Москве отказались от использования комплексов «Автодория». Им на смену пришли камеры «Автоураган» и «Стрелка Плюс», которые способны мерить как мгновенную скорость, так и среднюю на участке дороги.
  • В прошлом году депутат Госдумы Вячеслав Лысаков говорил о необходимости модернизации камер фотовидеофиксации нарушений ПДД с тем, чтобы они ловили тех, кто пользуется гаджетами за рулем и не пристегивается ремнями безопасности в машине.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

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Комментарии (6)

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Печально в это то, что никого реальная безопасность не интересует, а интересует только бабло. Производители камер принадлежащие родственникам высокопоставленных чиновников и чиновники ждущие пополнения местных бюджетов, которые они усиленно пилят, уже считают барыши.

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+1

Ю.Шевчуку в куплеты одно ма-а-ленькое дополнение:

Но как-то дяди мне сказали: «Выбирай!

Дорога наша скачет, парень, прямо в рай.

И если ты не хочешь падать вечно вниз —

Решайся на компромисс.»



Но на дорогах позапрошлою зимой

Я оглянулся слыша шорох за спиной —

За мною жадно наблюдал из-за кулис

Один большой компромисс.

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0

Родня миниханова дала задание ленару утыкать всё камерами, бизнес теряет бабки, москва отказалась от автодории, тогда давайте утыкаем всё в татарстане. долбаное государство в государстве.

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+2
Безымянный

Москву и Подмосковье Автоураганами обильно, как навозом, удобряют.

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0
Безымянный

Водительской братии это нравится, она побежит за это голосовать. Вот увидите.

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0

Следственному комитету и Счётной палате надо проверить, куда уходят вытянутые из наших кошельков деньги в тех городах, в которых не работает или отсутствует ливнёвая канализация. По каждой камере должна быть строгая персональная ответственность:

а) за причину установки;

б) за принятие неотложных мер по устранению причин установки;

в) строжайший отчёт за каждую копейку, потраченную на иные цели, но не на ускорение траффика на участке дороги, где ставится камера.

Депутатам данное обращение прошу взять на строгий контроль и привести законодательство в соответствие с изложенными требованиями.

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