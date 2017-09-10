Автобусы нашего детства — выставка пассажирского транспорта

В честь Дня города, который Москва отмечала 9 и 10 сентября, Мосгортранс устроил выставку на которой все экспонаты были так или иначе связаны с городскими перевозками пассажиров.

На выставке, которая прошла в довольно камерной обстановке, были представлены как образцы общественного транспорта начала 20-го века, так и ультрасовременные электробусы, которым только предстоит выйти на маршруты в будущем. Более 40 экспонатов расположились на территории Филевского автобусно-троллейбусного парка, история которого началась еще в 1940 году.

Здесь не было роскошных парадов, но выставка стала крупнейшим показом ретротехники общественного транспорта в Москве. Старое поколение вспоминало, как в детстве каталось на первых автобусах, а молодое — знакомилось с перспективной техникой.

Выставленные в Филях образцы техники — в нашем фоторепортаже.

Автобусы нашего детства — выставка пассажирского транспорта
Автобусы нашего детства — выставка пассажирского транспорта
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Комментарии (2)

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ПАЗиков не увидел, ранние Икарусы сочленённые бело-красного цвета, и междугородние Икарусы Люкс с выступающим хвостом.

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ЛиАЗ 677. В школу на таком ездил. Самый теплый автобус в отличии от Икаруса.

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