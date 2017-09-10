Гонка на выносливость — как она устроена и зачем нужна Изучаем состояние гонок на выносливость в России на примере серии Russian Endurance Challenge и ищем ответ на вопрос, зачем организаторы этих соревнований сталкивают на треке в очной ставке Лады и Ламборгини? Отпуск за рулем — на минивэне Volkswagen Multivan в Финляндию В далеком 2002 году мы с коллегой впервые решили провести отпуск в Финляндии. Сели в машины, собрали пожитки и… я всерьез «заболел» этим тихим и уютным мирком. Много раз отдыхал там с семьей и друзьями, исколесил почти всю страну, ни разу не останавливаясь в одном месте. И вот, спустя 15 лет мы, почти случайно, арендовали тот же коттедж, что и в первый раз. Круг замкнулся. Тормозуха в фарах, кривой стартер, автобус-гибрид — все ли вы знаете о нашем автопроме? А знаете ли вы, как первоначально должна была выглядеть «инвалидка» из знаменитой комедии «Операция Ы…». А зачем в 90-е фары легковушек и грузовиков заправляли тормозной жидкостью? Эти и другие необычные факты из истории техники вспоминает Михаил Колодочкин.