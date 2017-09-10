На выставке, которая прошла в довольно камерной обстановке, были представлены как образцы общественного транспорта начала 20-го века, так и ультрасовременные электробусы, которым только предстоит выйти на маршруты в будущем. Более 40 экспонатов расположились на территории Филевского автобусно-троллейбусного парка, история которого началась еще в 1940 году.
Здесь не было роскошных парадов, но выставка стала крупнейшим показом ретротехники общественного транспорта в Москве. Старое поколение вспоминало, как в детстве каталось на первых автобусах, а молодое — знакомилось с перспективной техникой.
Выставленные в Филях образцы техники — в нашем фоторепортаже.