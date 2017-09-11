Новые автомобильные номера: мы знаем о них все!

В России готовится новый стандарт государственных регистрационных знаков транспортных средств. В распоряжении «За рулем.РФ» есть проект ГОСТа, который позволяет понять, что же изменится после введения нового стандарта.

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На прошлой неделе Росстандарт опубликовал уведомление о разработке нового стандарта государственных регистрационных знаков транспортных средств, то есть номеров, которые выдаются при регистрации автомобилей, мотоциклов и другой техники. Разработкой документа занимается институт БДД МВД России. Именно там редакция «За рулем.РФ» получила копию проекта нового ГОСТ Р 50577 в первой редакции.

Главное: никаких RFID-меток, изменений в количестве цифр или букв, отказов от кода региона не планируется. То есть обычные автомобильные номера останутся в формате М 000 ММ 55, где последние две цифры обозначают код региона.

Единственное, что поменяется кардинально: станет больше типов и размеров номеров. Кроме того, в стандарте появились уточнения. Например, из ГОСТа исчезли «мотонарты», но появились «внедорожные мототранспортные средства и снегоходы». Появился новый тип заднего госномера для легковых и грузовых автомобилей с нестандартным размером (тип 2): в отличие от обычных номеров он двухстрочный, а его размеры составляют 290х150 мм против 520х112 мм у однострочных. Такие номера должны встать как родные на автомобили из Японии и США.

Двухстрочный задний автомобильный номер должен вставать в штатные места автомобилей с внутреннего рынка Северной Америки и Японии

Пришел конец и мучениям мотоциклистов: большинство площадок под номер на современной мототехнике приспособлены под более компактный номер, чем сегодня. Если новая редакция ГОСТа будет утверждена, то длина такого номера (тип 6) уменьшится на 15 мм (до 230 мм), а высота — на 60 мм (до 125 мм). Теперь не придется придумывать, как надежно закрепить номер, ну и усложнить читаемость, согнув номер и оправдываясь конструкцией площадки, тоже больше не получится.

Мотоциклетные номера. Слева — соответствующий перспективному ГОСТу, справа — нынешней редакции. Как видно, номер должен заметно уменьшиться в размерах

В ГОСТе появились новые типы транспортных средств: классические (ретро) легковые и грузовые автомобили, классические (ретро) мотоциклы и мопеды, спортивные мотоциклы, спортивные легковые и грузовые автомобили. Их номера напоминают транзитные: слева выделена отдельная ячейка с соответствующей буквой, а номер имеет формат ММ 000 55. Размеры соответствуют обычным стандартным номерам и номерам для автомобилей с нестандартным местом крепления.

Для классических (ретро) легковых и грузовых автомобилей (тип 22 и 23) и мотоциклов (тип 24) они начинаются с буквы «К».

Номера для классических (ретро) автомобилей (тип 22 и 23) и мотоциклов и мопедов (тип 24)

Номера для спортивных мотоциклов (тип 27), легковых и грузовых автомобилей (тип 25 и 26), соответственно, начинаются с буквы «С» и также имеют формат ММ 000 55.

Номера для спортивных транспортных средств: легковых и грузовых автомобилей (тип 25 и 26) и мотоциклов (тип 27)

Собственно, на этом все изменения в ГОСТе и завершаются. Пока непонятным остается, что разработчики имеют в виду под спортивными транспортными средствами. Если речь идет о гоночной технике, то автомобили обязаны иметь госномера только в ралли и ралли-рейдах, где существуют перегоны по дорогам общего пользования. Нельзя исключать, что в Правилах дорожного движения может появиться новая категория транспортных средств. Возможно, к спортивным будут приравнены автомобили с двигателем мощнее 250 л.с. и с определенным типом кузова.

Естественно, по итогам обсуждения, да и после него, в ГОСТ могут быть внесены новые поправки, его придется переписывать и дополнять. Так что, ожидать его вступления в силу можно лишь к концу следующего года.

Ранее в СМИ прошла информация со ссылкой на источник в правительстве, что в ходе реформы из номерных знаков исчезнет обозначение региона, за счет чего удастся увеличить количество букв и цифр. Тот же источник сообщал, что госномера планируют чипировать.

Однако МВД быстро опровергло эту информацию, отметив, что она не соответствует действительности.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС