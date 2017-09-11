В Сети продали купе Bentley Continental GT, подготовленное для апокалипсиса

Автомобиль, который был героем программы Supercar Megabuild на телеканале National Geographic, выставлен на интернет-аукцион. За несколько дней число желающих его купить превысило сто человек.

Уникальное купе Bentley Continental GT в стиле автомобилей из фильма «Безумный Макс» впервые засветилось в телепрограмме Supercar Megabuild на телеканале National Geographic. Машина, будто специально построенная для выживания в условиях апокалипсиса, вызвала бурю обсуждения в Сети, многие утверждали, что за основу было взято не британское люксовое купе, а Ford Mustang, на базе которого мастера сделали реплику. Однако, после того как владелец автомобиля из Великобритании выставил купе на продажу, стало понятно, что речь идет о машине, построенной на базе именно спортивного люксового купе первого поколения! В описании к лоту говорится о том, что затраты на постройку машины составили 25 тысяч фунтов стерлингов (около 33 тыс. долл). При постройке машины создатели вдохновлялись отнюдь не боевиками и фантастическими фильмами, а ралли-рейдом Париж — Дакар. «Внедорожное снаружи, роскошное внутри», — вот слова из объявления, размещенного на eBay.





Полноприводное купе получило гоночные амортизаторы Quantum (по два на каждое колесо), 17-дюймовые штампованные стальные колеса с внедорожными шинами Insa Turbo, внешний защитный каркас безопасности, защиту нижней части кузова стальными листами, светодиодную балку на крыше, расширители колесных арок. Двигатель, а это 6-литровый W12, решили не трогать, как и автоматическую коробку передач. По задумке купе должно было остаться комфортным для пассажиров, поэтому салон также остался нетронутым: как и положено Bentley, здесь царство кожи, алюминия и других натуральных материалов.



Пробег машины на момент начала аукциона составил 119 тыс. миль (чуть больше 191 тыс. км), причем владелец готов предоставить полную историю машины, потому что обслуживал ее у официального дилера. Полноприводное купе получило гоночные амортизаторы Quantum (по два на каждое колесо), 17-дюймовые штампованные стальные колеса с внедорожными шинами Insa Turbo, внешний защитный каркас безопасности, защиту нижней части кузова стальными листами, светодиодную балку на крыше, расширители колесных арок. Двигатель, а это 6-литровый W12, решили не трогать, как и автоматическую коробку передач. По задумке купе должно было остаться комфортным для пассажиров, поэтому салон также остался нетронутым: как и положено Bentley, здесь царство кожи, алюминия и других натуральных материалов.Пробег машины на момент начала аукциона составил 119 тыс. миль (чуть больше 191 тыс. км), причем владелец готов предоставить полную историю машины, потому что обслуживал ее у официального дилера.