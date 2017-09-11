Кредит на авто приводит каждого 10-го владельца к банкротству

В рейтинге «драйверов» банкротств автокредиты заняли второе место, на первом расположились кредиты наличными. У пользователей этих видов кредитов больше всего шансов не вернуть долги банкам. Такова печальная статистика Объединенного Кредитного Бюро.

Аналитики Объединенного Кредитного Бюро определили, у каких кредитных продуктов более всего шансов обанкротить заемщиков. В 76% случаев клиенты банков перестают вовремя платить по займам «кредиты наличными» со средним остатком долга примерно 754 тыс. рублей, на втором месте автокредиты, хотя и с большим отрывом — в 10,2% случаев владельцы таких кредитов со средним долгом 981 тыс. руб. переходят в категорию потенциальных банкротов. Замыкают тройку лидеров ипотечные заемщики, на которых приходится 5,8% случаев банкротств, средний долг по таким платежам составляет 3,1 млн рублей.

На сегодняшний день в России заняли деньги в банках 47 млн человек, из них около 660 тыс. россиян (1,4%) — потенциальные банкроты. К ним ОКБ относит тех, чей долг составляет более 500 тыс. руб. хотя бы по одному займу, а платежи по кредиту не вносились 90 и более дней.

Кредитное бюро отслеживает статистику по потенциальным банкротам с октября 2015 г., и за два года число таких заемщиков в общей массе людей, имеющих непогашенные долговые обязательства, снизилась с 1,5% до 1,4%, при этом общее их количество выросло — с 580 до 660 тыс. человек.

Тем временем российское правительство разрабатывает программу субсидирования автокредитов для физлиц, находящихся за рубежом. Единственное требование — автомобиль должен быть произведен в России.

По программе льготного кредитования сейчас могут предоставить кредиты 15 банков. Этот список определил Минпромторг, и со временем он будет пополняться.



Фото: Артем Геодакян/ТАСС

