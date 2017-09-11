Кредит на авто приводит каждого 10-го владельца к банкротству

В рейтинге «драйверов» банкротств автокредиты заняли второе место, на первом расположились кредиты наличными. У пользователей этих видов кредитов больше всего шансов не вернуть долги банкам. Такова печальная статистика Объединенного Кредитного Бюро.

Аналитики Объединенного Кредитного Бюро определили, у каких кредитных продуктов более всего шансов обанкротить заемщиков. В 76% случаев клиенты банков перестают вовремя платить по займам «кредиты наличными» со средним остатком долга примерно 754 тыс. рублей, на втором месте автокредиты, хотя и с большим отрывом в 10,2% случаев владельцы таких кредитов со средним долгом 981 тыс. руб. переходят в категорию потенциальных банкротов. Замыкают тройку лидеров ипотечные заемщики, на которых приходится 5,8% случаев банкротств, средний долг по таким платежам составляет 3,1 млн рублей.

На сегодняшний день в России заняли деньги в банках 47 млн человек, из них около 660 тыс. россиян (1,4%) — потенциальные банкроты. К ним ОКБ относит тех, чей долг составляет более 500 тыс. руб. хотя бы по одному займу, а платежи по кредиту не вносились 90 и более дней.

Кредитное бюро отслеживает статистику по потенциальным банкротам с октября 2015 г., и за два года число таких заемщиков в общей массе людей, имеющих непогашенные долговые обязательства, снизилась с 1,5% до 1,4%, при этом общее их количество выросло — с 580 до 660 тыс. человек.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Комментарии (4)

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Так ведь считать или никто не хочет, или не может. То, что вам предлагают как 16,5% только по паспорту, в реальности представляет примерно + 0,47 от требуемой суммы кредита.

Если бы там сразу объясняли особо одаренным: «Товарищ, возьмите у нас 500 тыщ и принесите нам в итоге 738 тыщ» — тогда все эти ростовщики просто бы умерли своей ненасильственной смертью.

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+2

В рекламе кредитов про это обычно умалчивают. Ну, да это проблемы безголовых заёмщиков и жадных банкиров.

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Зато продажи автомобилей растут.

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А все потому, что людей из телевизора радостно убеждают, что они стали жить лучше или как минимум встали с колен, а потом суровая реальность рассказывает им, что жить лучше стали только едроссы, а кредит, даже вставая с колен, надо отдавать.

Вот тут и случается когнитивный диссонанс и банкротство.

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