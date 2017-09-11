Россия вышла на второе место в Европе по продажам автомобилей

В этот раз Россию по количеству зарегистрированных новых легковых автомобилей опередила лишь Германия.

Лидером по реализации новых легковых автомобилей в августе осталась Германия, в этой европейской стране нашли своих покупателей 253 679 машин (+3,5%). Россия традиционно в этом рейтинге европейских стран не рассматривается, но в силу географической принадлежности могла бы, и тогда наша страна поднялась бы на вторую строчку, ведь, как известно, в последнем месяце лета россияне приобрели 132 742 автомобиля, на 16,7% больше, чем в последнем летнем месяце прошлого года. Согласно статистике, которую приводит «Автостат», ссылаясь на данные, полученные в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, третий результат у Франции — 107 455 реализованных машин (+9,4% к АППГ). На четвертой строчке Италия с показателем 83 363 машины (+15,8%), для нее это лучший показатель с 2009 года. И на последней строке в топ-5 Великобритания, здесь реализовано 76 433 автомобилей (-6,4%).

В Европе произошло традиционное летнее снижение спроса на автомобили, в России же, напротив, покупатели настолько изголодались по новым автомобилям, что рынок, даже несмотря на отпускной сезон, продолжил бурно расти, отмечают аналитики.

Добавим также, что поскольку в европейском рейтинге Россию не рассматривают, то по раскладу национальных ассоциаций автопроизводителей замыкает пятерку лидеров Испания, чей рынок в августе вырос на 13% и составил 72 410 машин.

Обычно в период снижения покупательского спроса Россия не поднималась выше 4-6-го места в условном рейтинге европейских автопроизводителей.

В июне в нашей стране были запущены новые меры поддержи покупательского спроса на автомобили. Наш автор разбирался в том, насколько они эффективны и как это отразится на конечных результатах автопродаж.



Фото: Артем Геодакян/ТАСС