В Ростове задержали мошенников, инсценировавших аварии

Подозреваемые имитировали ДТП, а потом требовали со страховой компании компенсацию. Но наконец банду удалось застигнуть с поличным.

Мошенники тщательно готовили преступление. Они использовали автомобиль представительского класса, заранее наносили на него «повреждения», все тщательно фиксировали, а затем просили владельца застрахованного бюджетного автомобиля подыграть им и сымитировать аварию. За это ему выплачивалось небольшое вознаграждение.

Место для якобы аварии выбирали безлюдное, вблизи него не должно было быть видеокамер, а аварию фиксировали в темное время суток. Потом собирали документы и требовали со страховой компании компенсации. На самом деле никакой аварии вообще не было, в чем один владелец бюджетника и признается на видео, отметив, что заплатили ему за участие в сговоре 5 тыс. рублей. Пока неясно, сколько мошенникам удалось заработать таким образом, прежде чем их задержали, но, похоже, промышляли они уже не первый год. В этот раз компенсацию со страховой получить не удалось, на их разоблачение была брошена бригада спецназа МВД.

Согласно ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору) подозреваемым может грозить штраф до 300 тыс. рублей и ограничение свободы сроком до пяти лет.

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Фото, видео: YouTube