В апреле на автосалоне в Шанхае компания Kia представила субкомпактный седан Pegas, который позиционируется на ступеньку ниже модели Rio. Тогда перед публикой предстал автомобиль с наглухо тонированными стеклами, и вот наконец производитель показал интерьер бюджетной новинки.

Kia Pegas предназначен для китайского рынка, но вызывает живейший интерес в России. Тому есть две причины. Во-первых, модель Rio при смене поколений ощутимо подорожала, и часть ее традиционной целевой аудитории теперь вынуждена искать альтернативу на стороне. Во-вторых, в основе Пегаса лежит платформа Rio прошлого поколения, то есть машина, если того захочет компания Kia, может быть легко локализована в нашей стране. Не исключено, что рано или поздно так и случится, особенно если продажи Rio начнут падать, а пока что Pegas готовится к выходу на китайский рынок — продажи стартуют 26 сентября.

Цены пока не объявлены, но китайские СМИ предсказывают, что Pegas будет стоить на 15–20% меньше, чем Rio, который на местном рынке известен под именем K2. Для Пегаса предусмотрен безальтернативный 1,4-литровый бензиновый двигатель мощностью порядка 100 л.с., в пару которому положена 5-ступенчатая МКП либо 4-ступенчатый гидромеханический автомат. По габаритам Pegas чуть меньше, чем Rio/K2: длина — 4300 мм (-100 мм), ширина — 1700 мм (-40 мм), колесная база — 2570 мм (-30 мм).

Сегодня опубликована первая официальная фотография салона Пегаса: здесь такие же, как у Rio, руль и щиток приборов, но центральная консоль скомпонована более удачно: дисплей мультимедийной системы расположен выше, пользоваться им во время движения будет удобнее. Опоясывающая «музыку» и центральные воздуховоды хромированная рамка, кроме того, роднит Pegas с кроссоверами Sportage и Sorento Prime. Комплектации пока не объявлены, но на снимке явно представлено наиболее дорогое исполнение модели.

У Пегаса есть родственник со стороны Hyundai под названием Reina — бюджетный седанчик дебютировал в июне на автомобильной выставке в Чунцине. Он тоже скоро поступит в продажу и станет недорогой альтернативой модели Verna, известной в России под именем Solaris.

Фото: Kia, autohome.com.cn