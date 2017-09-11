Honda рассекретила электрический автономный Type R. Для лужайки

Это название знакомо любому фанату хот-хэтчей — Type R, так японская Honda обозначает самые мощные и экстремальные из своих заряженных моделей. В честь 25-летия бренда компания выпустила электрическую и полностью автономную… газонокосилку.

Компания Honda хорошо известна не только своими автомобилями, но и мотоциклами, а также различной садовой техникой вроде газонокосилок. В честь 25-летнего юбилея марки Type R, которой обозначаются самые мощные версии моделей Honda (правда, сегодня это только Civic Type R), Honda представила особую серии газонокосилки Miimo.

Она получила два варианта полного комплекта «обвеса»: первый стилизован под нынешнее поколение Civic Type R, включая три бутафорские выхлопные трубы. Здесь даже есть небольшое антикрыло из углеволокна! Второй же посвящен мотоциклам Fireblade и своими очертаниями напоминает бак спортивного мотоцикла. Обе версии получили комплект фар и фонарей из светодиодов: здесь их 40 штук для версии Type R и 45 для Miimo Fireblade.

Технические характеристики газонокосилки остались без изменений: спецверсия доступна в трех вариантах с литий-ионной батарей емкостью 1,8, 3,6 или 5,4 ампер.часа. Газонокосилка работает в полностью автономном режиме благодаря многочисленным датчикам и практически не требует участия человека. Когда разряд аккумулятора снижается до 30%, она самостоятельно отправляется к док-станции для подзарядки. Впрочем, управлять газонокосилкой можно и вручную с помощью специального приложения для смартфонов. В Honda говорят, что полная зарядка аккумулятора занимает около часа, но вне зависимости от емкости батареи одна минута работы Miimo потребует одной минуты подзарядки.

Кроме того, Miimo даже оснащена противоугонной системой: стоит поднять газонокосилку с земли, как включится сирена, а сама она выключится. Для того чтобы она вновь заработала, потребуется ввести PIN-код.

Газонокосилка Miimo была представлена пять лет назад. В Honda говорят, что в ней применены наработки, которые использовались при создании робота AISIMO.

Фото: Honda