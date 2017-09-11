На eBay продают расширенный в полтора раза Mini на шестерых

Марка Mini серийных компактвэнов пока не производит, но некий энтузиаст сумел у себя в гараже радикально увеличить вместимость маленькой машинки с помощью болгарки и сварочного аппарата. Теперь он выставил творение на продажу.

На момент нашей публикации цена на «перепиленный» классический Mini достигла всего 1985 фунтов стерлингов — это примерно 150 тысяч рублей по текущему обменном курсу ЦБ РФ. С учетом того, что автомобиль не битый и не ржавый, это очень дешево — не исключено, что на его постройку ушла куда большая сумма. Причина вялого интереса покупателей понятна: на автомобиле, который получил прозвище Fatboy (можно перевести как «толстяк» или «качок»), нельзя ездить! Он полностью на ходу и снабжен оригинальным 1,3-литровым бензиновым двигателем, но вставка вдоль кузова, увеличившая примерно на треть его ширину, сделала невозможным получение государственного допуска к эксплуатации на дорогах общего пользования — шестиместного «толстяка» можно использовать только на закрытых площадках в каких-нибудь рекламных целях.

Сработана машинка достаточно аккуратно. Модифицированные кузовные панели выглядят гладко, словно родные. В салоне спереди по центру установлено дополнительное кресло, задний диван теперь тоже с легкостью примет троих, а то и четверых пассажиров — ну чем не компактвэн?

К слову, последним серийный легковым автомобилем с посадочной формулой 3+3 был итальянский компактвэн Fiat Multipla — его производство свернуто в 2013 году.

На автосалоне во Франкфурте марка Mini представит прототип своего первого серийного массового электромобиля.

В апреле британская фирма David Brown Automotive представила ремастеринговую версию классического Mini , которую намерена запустить в мелкосерийное производство.

Фото: eBay