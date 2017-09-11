Донос на самого себя стоил автомобилисту 5000 рублей

Автомобилист инсценировал угон своей же машины, чтобы уйти от ответственности за нарушение. Мошенник был изобличен, но отделался небольшим штрафом.

Автовладелец Тимофеев, проживающий в городе Зима (Иркутская область), получил штраф за заведомо ложный донос. Он ехал на своем автомобиле ВАЗ-2109, когда инспектор хотел его остановить для проверки документов. Так как документов у водителя при себе не было, он прибавил газу и скрылся, после чего бросил машину и сбежал. Понимая, что просто так ему это с рук не сойдет, нарушитель сначала позвонил в дежурную часть полиции отделения «Зиминский» и сообщил об угоне автомобиля неизвестным лицом, а позже явился в отделение и написал заявление. Впрочем, полицейским удалось выяснить, что автомобиль у Тимофеева никто не угонял, а донос он написал ложный.

В суде водитель признал вину и написал ходатайство об особом порядке судебного разбирательства. Суд учел смягчающие обстоятельства, полное признание, раскаяние, активное сотрудничество со следствием, положительные характеристики с места работы и жительства. Поэтому отделался «доносчик» лишь легким испугом и штрафом в 5 тысяч рублей.

Рейтинг действительно, а не понарошку угнанных автомобилей в первом полугодии возглавил Porsche Cayenne, который «АльфаСтрахование» застраховала в рекордные 8,47 млн рублей.

В Германии погоня полицейских за нарушителем завершилась тем, что его автомобиль сначала врезался в минивэн, а потом вылетел на обочину.

Фото: YouTube