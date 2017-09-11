Началось производство универсалов Lada Vesta SW и SW Cross

На производственной площадке Lada Ижевск стартовал серийный выпуск универсала Vesta SW и его приподнятой версии SW Cross.

Lada Vesta SW Cross

Сегодня АВТОВАЗ на площадке Lada Ижевск приступил к серийному производству универсалов Lada Vesta SW и SW Cross. Первые партии собранных автомобилей будут отправлены дилерам в качестве тестовых и демо-машин для шоу-румов.

При подготовке к производству завод собрал более ста прототипов универсалов, которые прошли как лабораторные тесты, так и дорожные, а также испытания на надежность с полной загрузкой по булыжной дороге, грунтовой и гравийным трассам. Универсал был испытан в специальной термокамере при температурах от минус 40 до плюс 55 градусов.

Lada Vesta SW

Представители АВТОВАЗа говорят, что у универсала была перенастроена подвеска с учетом нового распределения массы автомобиля. При этом для приподнятого универсала Lada Vesta SW Cross удалось найти баланс между увеличенным дорожным просветом и присущими «Lada Vesta азартной управляемостью и комфортом». В конструкции универсала, по сравнению с седаном, появились 33 новых штампованных детали, которые позволили увеличить жесткость кузова на кручение. Это привело к улучшению маневренности и виброакустического комфорта.

При подготовке к запуску универсала на мощностях Lada Ижевск была освоена штамповка 79 новых и модифицированных кузовных деталей, проведена модернизация цехов сварки, окраски и сборки.

Lada Vesta SW

Универсал будет оснащаться 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. и 1,8-литровым мощностью 122 л.с. В качестве трансмиссий предложат 5-ступенчатые механическую и роботизированную коробки передач.

Для универсала подготовлено 10 цветов кузова, включая эксклюзивный оранжевый «Марс», разработанный специально для Lada Vesta SW Cross.

Цены на универсалы будут объявлены ближе к старту продаж, дата которых по-прежнему неизвестна. По неподтвержденной информации, универсалы начнут продавать в октябре этого года.

Президент АВТОВАЗа Николя Мор говорил о том, что топовая версия Lada Vesta SW Cross будет стоить больше 800 тыс. рублей.

Универсал Lada Vesta SW Cross, как и седан, получит топовую комплектацию Exclusive.

В сентябре АВТОВАЗ поднял цены на седан Lada Vesta.

Фото, видео: АВТОВАЗ