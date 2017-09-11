Началось производство универсалов Lada Vesta SW и SW Cross

На производственной площадке Lada Ижевск стартовал серийный выпуск универсала Vesta SW и его приподнятой версии SW Cross.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Lada Vesta SW Cross
Lada Vesta SW Cross

Сегодня АВТОВАЗ на площадке Lada Ижевск приступил к серийному производству универсалов Lada Vesta SW и SW Cross. Первые партии собранных автомобилей будут отправлены дилерам в качестве тестовых и демо-машин для шоу-румов.

При подготовке к производству завод собрал более ста прототипов универсалов, которые прошли как лабораторные тесты, так и дорожные, а также испытания на надежность с полной загрузкой по булыжной дороге, грунтовой и гравийным трассам. Универсал был испытан в специальной термокамере при температурах от минус 40 до плюс 55 градусов.

Lada Vesta SW
Lada Vesta SW

Представители АВТОВАЗа говорят, что у универсала была перенастроена подвеска с учетом нового распределения массы автомобиля. При этом для приподнятого универсала Lada Vesta SW Cross удалось найти баланс между увеличенным дорожным просветом и присущими «Lada Vesta азартной управляемостью и комфортом». В конструкции универсала, по сравнению с седаном, появились 33 новых штампованных детали, которые позволили увеличить жесткость кузова на кручение. Это привело к улучшению маневренности и виброакустического комфорта.

При подготовке к запуску универсала на мощностях Lada Ижевск была освоена штамповка 79 новых и модифицированных кузовных деталей, проведена модернизация цехов сварки, окраски и сборки.

Lada Vesta SW
Lada Vesta SW

Универсал будет оснащаться 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. и 1,8-литровым мощностью 122 л.с. В качестве трансмиссий предложат 5-ступенчатые механическую и роботизированную коробки передач.

Для универсала подготовлено 10 цветов кузова, включая эксклюзивный оранжевый «Марс», разработанный специально для Lada Vesta SW Cross.

Цены на универсалы будут объявлены ближе к старту продаж, дата которых по-прежнему неизвестна. По неподтвержденной информации, универсалы начнут продавать в октябре этого года.

  • Президент АВТОВАЗа Николя Мор говорил о том, что топовая версия Lada Vesta SW Cross будет стоить больше 800 тыс. рублей.
  • Универсал Lada Vesta SW Cross, как и седан, получит топовую комплектацию Exclusive.
  • В сентябре АВТОВАЗ поднял цены на седан Lada Vesta.

Фото, видео: АВТОВАЗ

Началось производство универсалов Lada Vesta SW и SW Cross
Началось производство универсалов Lada Vesta SW и SW Cross
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Отзывы о LADA Vesta (10)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Салон, подвеска

Недостатки:

Не заметил пока

Комментарий:

Купил Весту два месяца назад, проехал 3000 км. Эксплуатация преимущественно дачная, часто езжу с полной нагрузкой. Хотелось универсал, но устал ждать, когда он появится. Да и сомневаюсь, что цена окажется приемлемой для меня. Взял седан в самой простой комплектации и пока не пожалел. Места в сало...

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Комментарии (12)

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ценааа!

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0

универсал, универсал.. а если трезво оценить, посмотрите снаружи дизайн — прибавка пространства малю-ю-ю-сенькая... Это почти лифтбек. Зато цена вероятно не будет такой...

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-1

Каплан оплакивает лажу с АБС у Корейцев похоже. Новости уже почти пять часов, а его нету.

Ладно, попробую изобразить его:

" Это кусок распилооткатной какашки, а не автомобиль. Лажа веста SW никому не нужна!"

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0
Маковейчук Михаил

)))

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0

Ура! Прям настроение в рост!

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0

Хорошая новость для ВАЗа. Даже странно что пока ни у кого не дымит.

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+3
Demitrius

Наверное всё уже прогорело

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0
Demitrius

Сдувается каклан, стал каким то банальным и чересчур предсказуемым... Видимо началось профессиональное выгорание.

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0

Нужен автомат и дизель с механической 6-и ступкой!

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+5
Lumi

кому нужен?

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+4
Chevy Cruze

А что, дизель у нас в России не нужен? Если слишком сильно не дергать цену, то дизель пойдет.

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0
Lumi

Глупости. Если объем мотора от 3–3,5 литров, то разница в расходе топлива существенная и есть смысл дискутировать о дизеле. При объеме 1,6–1,8 разница еле уловима. Крутящий момент вообще не важен, ибо Веста не внедорожник. Ферштейн?

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0