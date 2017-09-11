Новый дизельгейт: под подозрением Peugeot и Citroen

Власти Франции обвинили концерн PSA Peugeot Citroen в занижении данных выбросов вредных веществ в атмосферу на автомобилях с дизельными двигателями.

Скандал с дизельными двигателями, который начался с Volkswagen AG, должен был распространиться и на другие компании — это было понятно с самого начала. Вопрос состоял только в том, кто будет следующим. И, кажется, новый виновник найден.

Власти Франции в ближайшее время могут предъявить обвинение концерну PSA Peugeot Citroen в занижении показателей вредных выбросов в атмосферу на автомобилях с дизельными двигателями, которые были проданы до 2015 года, когда в Европе вступили в силу экологические требования Евро-6.

Расследование в отношении PSA было возбуждено в прошлом году французским антимонопольным ведомством DGCCRF. Оно заподозрило концерн в использовании обманного программного обеспечения, подобного тому, что на своих 1,6- и 2-литровых турбодизелях использовал концерн Volkswagen. На стендовых и сертификационных испытаниях двигатель переходил в щадящий режим работы, и вредные выбросы оказывались ниже норм, в реальных же условиях эксплуатации выбросы превышали их.

По заказу DGCCRF, пишет французская Le Monde, были проведены испытания 86 моделей дизельных Peugeot и Citroen на независимом полигоне UTAC CERAM. В докладе, с которым удалось ознакомиться изданию, говорится, что PSA с 2009 по 2015 годы (в период действия Евро-5) продал почти 2 млн автомобилей с дизельными моторами, на которых могло быть установлено обманное программное обеспечение.

Специально созданная при ВПССКА комиссия порекомендовала оштрафовать PSA Peugeot Citroen на 10% от среднегодового оборота за 2013–2015 годы, а речь идет о без малого 5 млрд евро.

В концерне PSA Peugeot Citroen опровергают все обвинения и заявляют, что никогда не использовали на своих автомобилях обманное программное обеспечение. В концерне утверждают, что их автомобили полностью соответствуют действовавшим на тот момент требованиям. Мало того, PSA подала жалобу на разглашение тайны следствия.

Из-за проблем с дизельными двигателями концерн Daimler объявил об отзыве 3 млн автомобилей.

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Фото: Citroen