За день до открытия Франкфуртского автосалона рассекречена его самая демоническая премьера — 12-цилиндровый Гелендваген мощностью 900 л.с. от Brabus. В Ботропе планируют выпустить всего десять таких автомобилей.

Двигатель V12 под капотом внедорожника Mercedes-Benz G-класса — это нарочитая избыточность, за которую Daimler дерет с состоятельных автолюбителей втридорога: от 21 050 000 рублей. Версия от знаменитого тюнинг-ателье будет более чем вдвое дороже: 666 тысяч евро, то есть 45,75 млн рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ. 900-сильный Гелендваген (+370 л.с. по сравнению со стоковым G 65) станет гвоздем стенда Brabus на выставке во Франкфурте, и, вероятно, уже завтра все запланированные к выпуску 10 экземпляров супервнедорожника будут распроданы.

Сердцем автомобиля является модифицированный 12-цилиндровый двигатель AMG — тот же самый, что стоит под капотом самого быстрого и мощного в мире четырехместного кабриолета Brabus Rocket 900 Cabrio, анонсированного неделю назад. Рабочий объем увеличен с 6,0 до 6,3 л, установлены новые поршни, шатуны и коленвал; более производительные турбокомпрессоры и система охлаждения; оригинальная система выпуска, издающая совершенно громоподобный звук, если нажать в салоне специальную кнопку.

Пиковая мощность в 900 л.с. достигается при 5500 об/мин, максимальный крутящий момент в 1500 Нм доступен при 4200 об/мин, но он ограничен электроникой на отметке 1200 Нм (достигается уже при 1200 об/мин) ради сохранности трансмиссии. До 100 км/ч тюнингованный внедорожник разгоняется за 3,9 с (на 1,4 с быстрее, чем G 65), максимальная скорость составляет 270 км/ч (+50 км/ч). Тормоза и электронно-управляемая подвеска, разумеется, тоже были модифицированы с учетом возросшей мощности.

Снаружи 900-й Гелендваген проще всего отличить от менее мощных брабусовских собратьев с индексом 850 по оригинальному карбоновому капоту с увеличенными воздуховодами. Ажурные литые колеса обуты в шины Yokohama Advan Sport размерностью 305/35 ZR 23.

Салон, разумеется, полностью перешит вручную в фирменном брабусовском стиле, задний диван уступил место двум индивидуальным креслам, между ними установлена массивная перегородка-органайзер со встроенной кофеваркой и сенсорным пультом. В багажнике по бокам появились удобные выдвижные ящики со стеганой кожаной отделкой, как у комода из элитного будуара.

Наверняка один или даже парочка 900-х Гелендвагенов появятся в Москве или Грозном — местная элита знает толк в тонко настроенной немецкой технике. Номера с цифрами 666, очевидно, в данном случае обязательны.

Уже совсем скоро дебютирует Mercedes-Benz G-класса нового поколения, в котором неразрезной передний мост спереди уступит место независимой подвеске.

Фото: Brabus