Российские Датсуны получили новый двигатель. Помощнее

Бюджетный бренд компании Nissan пока не может предложить в России полноценные новинки, но зато он расширяет линейку модификаций имеющихся двух моделей — on-DO и mi-DO. Их теперь можно приобрести с более мощным 16-клапанным бензиновым мотором.

Datsun mi-DO
Datsun mi-DO

Datsun > mi-DO

Datsun on-DO
Datsun on-DO

Datsun > on-DO

Несмотря на скромный модельный ряд, продажи автомобилей Dаtsun в этом году растут быстрее рынка: с января по август, по данным АЕБ, дилеры реализовали 15 012 машин, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Сохранить позитивный тренд японской бюджетной марке должно помочь расширение линейки модификаций: с 11 сентября седаны on-DO и хэтчбеки mi-DO можно заказать с 1,6-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 106 л.с. Речь, разумеется, идет о вазовском агрегате, хорошо известном по Грантам и Калинам, улучшенными и дополненными версиями которых являются on-DO и mi-DO соответственно.

Самый доступный седан on-DO с мощным мотором в комплектации Trust II стоит 513 тысяч рублей, хэтчбек mi-DO в комплектации Trust III — 564 тысячи рублей. Коробки передач пока только 5-ступенчатые механические, при этом передаточное число главной пары увеличено с 3,7 до 3,9, что позволило дополнительно улучшить разгонную динамику: до 100 км/ч седан и хэтчбек разгоняются за 10,5 с, на секунду быстрее, чем версии с 87-сильным 8-клапанным двигателем.

  • В июне Dаtsun объявил об отзыве с российского рынка 17 778 автомобилей в связи с обнаруженными дефектом топливных трубок и риском возгорания.
  • О том, как чувствует себя Datsun mi-DO из парка «За рулем», можно узнать здесь.

Фото: Dаtsun

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Речь идет, разумеется, о ВАЗовском агрегате, который известен тем, что не доезжает без капиталки и до 100К километров, а ремень привода ГРМ может порваться не по регламенту, а когда захочет. Ну а гудящая ВАЗокоробка с проблемным синхронизатором второй передачи — это уж обязательный бонус:)

Теперь и владельцам датсунов нужно будет судорожно заглядывать под кожух ремня ГРМ (если он есть) каждую неделю, либо, помимо клапанов, готовиться к замене поршневой и шатунов с частотой обрыва ремня.

Класс.

Не машина — мечта!

Ответить#
-1
Каплан Илья

Продаются усиленные ремни,а на коробку контингент покупающий эти авто не обращает внимание.

Ответить#
0
Безымянный

Люди на КАЛоГранту не обращают внимания — покупают автомобили вмнсто нее:)

Ответить#
0