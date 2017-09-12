Российские Датсуны получили новый двигатель. Помощнее

Бюджетный бренд компании Nissan пока не может предложить в России полноценные новинки, но зато он расширяет линейку модификаций имеющихся двух моделей — on-DO и mi-DO. Их теперь можно приобрести с более мощным 16-клапанным бензиновым мотором.

Несмотря на скромный модельный ряд, продажи автомобилей Dаtsun в этом году растут быстрее рынка: с января по август, по данным АЕБ, дилеры реализовали 15 012 машин, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Сохранить позитивный тренд японской бюджетной марке должно помочь расширение линейки модификаций: с 11 сентября седаны on-DO и хэтчбеки mi-DO можно заказать с 1,6-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 106 л.с. Речь, разумеется, идет о вазовском агрегате, хорошо известном по Грантам и Калинам, улучшенными и дополненными версиями которых являются on-DO и mi-DO соответственно.

Самый доступный седан on-DO с мощным мотором в комплектации Trust II стоит 513 тысяч рублей, хэтчбек mi-DO в комплектации Trust III — 564 тысячи рублей. Коробки передач пока только 5-ступенчатые механические, при этом передаточное число главной пары увеличено с 3,7 до 3,9, что позволило дополнительно улучшить разгонную динамику: до 100 км/ч седан и хэтчбек разгоняются за 10,5 с, на секунду быстрее, чем версии с 87-сильным 8-клапанным двигателем.

В июне Dаtsun объявил об отзыве с российского рынка 17 778 автомобилей в связи с обнаруженными дефектом топливных трубок и риском возгорания.

О том, как чувствует себя Datsun mi-DO из парка «За рулем», можно узнать здесь.

Фото: Dаtsun