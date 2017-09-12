Внешне внедорожник действительно изменился несильно, практически все обновления сосредоточены в передней части. За счет новой радиаторной решетки, светодиодных фар, крыльев, капота, бампера Prado стал больше похож на своего старшего «брата», флагманский Land Cruiser 200. В Toyota говорят, что благодаря новому переднему бамперу и поднятым фарам с радиаторной решеткой у автомобиля улучшились геометрическая проходимость и снижен риск повреждения при штурме бездорожья. Сзади изменений еще меньше: новый бампер, фонари стали полностью светодиодными, поменялась накладка на двери.
В салоне изменений куда больше: здесь новая центральная консоль, сглажены острые края, а формы элементов стали менее рублеными. Полностью пересмотрено расположение органов управления дополнительным оборудованием и функциями. Появились новые материалы отделки, обновился руль. В целом. и интерьер стал больше напоминать салон Land Cruiser 200.
Теперь у Toyota Land Cruiser Prado пять режимов работы двигателя, коробки передач и управляющей электроники на версиях с адаптивной подвеской AVS (Eco, Comfort, Normal, Sport и Sport+) и три режима на вариантах с обычной (Eco, Normal, Sport).
Система выбора режимов движения дополнена новым, шестым вариантом, который получил название MTS-AUTO. При его включении с активированной системой Crawl Control система MTS работает в «спящем» режиме. Однако при нажатии на педаль газа MTS активируется и с помощью активной противобуксовочной системы A-TRAC обеспечивает более надежное сцепление с покрытием.
Toyota Land Cruiser Prado получил от «двухсотки» систему кругового обзора, которая поддерживает функцию «прозрачный капот», креномер, рисует линии траектории движения и так далее.
После обновления внедорожник получил пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense, который включает в себя активный круиз-контроль, системы экстренного торможения, удержания в полосе и другие.
Изменилось и оснащение. Так, теперь Прадо может похвастать самым большим зимним пакетом в линейке Toyota: здесь есть обогрев всех сидений, зеркала с обогревом, электрообогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, дополнительный электрический отопитель салона и предпусковой подогреватель двигателя для версий с дизельным двигателем. И пяти, и семиместная версия получили 3-зонный климат-контроль. Зона посадки теперь подсвечивается зеркалами, а при движении задним ходом зеркала сами опускаются вниз. У дорогих версий «Престиж» и «Люкс» передние сиденья теперь с вентиляцией. Также Toyota Land Cruiser Prado получил мультимедийную систему Toyota Touch 2 с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.
- В России обновленный Toyota Land Cruiser Prado получит новый двигатель. Об этом стало известно до автосалона, благодаря появившемуся в базе данных Росстандарта Одобрению типа транспортного средства.
- Несмотря на свой преклонный возраст, Toyota Land Cruiser Prado пользуется устойчивым спросом в России. Например, его дизельная версия возглавляет топ-10 автомобилей с двигателями на «тяжелом» топливе.
- В октябре на наш рынок выйдет Toyota Fortuner второго поколения. Машина будет прямым конкурентом Mitsubishi Pajero Sport.
Фото: Toyota