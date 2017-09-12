Компания Toyota выбрала автосалон во Франкфурте местом премьеры обновленного внедорожника Land Cruiser Prado. На первый взгляд это простой фейслифтинг, но большинство изменений скрыты от глаз.

Toyota Land Cruiser Prado

Внешне внедорожник действительно изменился несильно, практически все обновления сосредоточены в передней части. За счет новой радиаторной решетки, светодиодных фар, крыльев, капота, бампера Prado стал больше похож на своего старшего «брата», флагманский Land Cruiser 200. В Toyota говорят, что благодаря новому переднему бамперу и поднятым фарам с радиаторной решеткой у автомобиля улучшились геометрическая проходимость и снижен риск повреждения при штурме бездорожья. Сзади изменений еще меньше: новый бампер, фонари стали полностью светодиодными, поменялась накладка на двери.

В салоне изменений куда больше: здесь новая центральная консоль, сглажены острые края, а формы элементов стали менее рублеными. Полностью пересмотрено расположение органов управления дополнительным оборудованием и функциями. Появились новые материалы отделки, обновился руль. В целом. и интерьер стал больше напоминать салон Land Cruiser 200.

Теперь у Toyota Land Cruiser Prado пять режимов работы двигателя, коробки передач и управляющей электроники на версиях с адаптивной подвеской AVS (Eco, Comfort, Normal, Sport и Sport+) и три режима на вариантах с обычной (Eco, Normal, Sport).

Toyota Land Cruiser Prado

Система выбора режимов движения дополнена новым, шестым вариантом, который получил название MTS-AUTO. При его включении с активированной системой Crawl Control система MTS работает в «спящем» режиме. Однако при нажатии на педаль газа MTS активируется и с помощью активной противобуксовочной системы A-TRAC обеспечивает более надежное сцепление с покрытием.

Toyota Land Cruiser Prado получил от «двухсотки» систему кругового обзора, которая поддерживает функцию «прозрачный капот», креномер, рисует линии траектории движения и так далее.

После обновления внедорожник получил пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense, который включает в себя активный круиз-контроль, системы экстренного торможения, удержания в полосе и другие.

На центральной консоли обновленного Toyota Land Cruiser Prado разместился 8-дюймовый экран мультимедийной системы Toyota Touch 2

Изменилось и оснащение. Так, теперь Прадо может похвастать самым большим зимним пакетом в линейке Toyota: здесь есть обогрев всех сидений, зеркала с обогревом, электрообогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, дополнительный электрический отопитель салона и предпусковой подогреватель двигателя для версий с дизельным двигателем. И пяти, и семиместная версия получили 3-зонный климат-контроль. Зона посадки теперь подсвечивается зеркалами, а при движении задним ходом зеркала сами опускаются вниз. У дорогих версий «Престиж» и «Люкс» передние сиденья теперь с вентиляцией. Также Toyota Land Cruiser Prado получил мультимедийную систему Toyota Touch 2 с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

В России обновленный Toyota Land Cruiser Prado получит новый двигатель. Об этом стало известно до автосалона, благодаря появившемуся в базе данных Росстандарта Одобрению типа транспортного средства.

Несмотря на свой преклонный возраст, Toyota Land Cruiser Prado пользуется устойчивым спросом в России. Например, его дизельная версия возглавляет топ-10 автомобилей с двигателями на «тяжелом» топливе.

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Фото: Toyota