Audi показала свою первую заднеприводную модель

На автосалоне во Франкфурте дебютировала заднеприводная версия суперкара R8. Это, если учитывать только современную историю компании, первая машина Audi, у которой весь момент передается на задние колеса.

Audi R8
Audi R8

Audi > R8

Audi R8 RWS
Audi R8 RWS

Суперкар Audi R8 — флагманская и самая быстрая модель компании. Все время с момента появления на свет она носила шильдик quattro, обозначающий фирменную систему полного привода. Но после того как само отделение Quattro стало частью Audi Sport, в компании заявили, что будут выпускать и заднеприводные заряженные версии.

Так что, Audi R8 RWS (Rear Wheel Series) лишь первая ласточка. Больших проблем при создании этой модификации у Audi не возникло: гоночные модификации суперкара R8 LMS GT4 с задним приводом уже несколько лет присутствуют в гонках на выносливость. Внешне автомобили из серии RWS можно отличить по глянцевым радиаторной решетке и воздухозаборникам, а также по опциональной красной аппликации в одной стилистике с гоночными модификациями.

Мотор без изменений перекочевал с обычной R8: это 5,2-литровый атмосферный двигатель мощностью 540 л.с. (и таким же максимальным крутящим моментом).

Audi R8 RWS
Audi R8 RWS

Отказ от полноприводной трансмиссии повлек за собой необходимость установки новых кардана, межосевого дифференциала и многодисковой муфты. Естественно, масса суперкара снизилась (на 50 кг для купе и на 40 кг для спайдера), но лишенная привода на все колеса машина стала менее динамичной: купе и спайдер в разгоне до 100 км/ч стали медленнее на 2 десятых (3,7 и 3,9 секунды соответственно).

Впрочем, разгон до сотни должен меньше всего интересовать будущих покупателей Audi R8 LMS, ведь теперь на суперкаре можно дрифтовать. У суперкара была перенастроена подвеска, с тем чтобы в режиме dynamic допускать довольно глубокие заносы, а спортивный режим системы стабилизации просыпается лишь в предельных режимах, когда существует реальная угроза потери водителем управления машиной.

Audi R8 RWS
Audi R8 RWS

Audi R8 RWS выпустят ограниченным тиражом 999 экземпляров. Все машины будут собираться вручную. В Германии суперкар уже можно заказать: оно обойдется минимум в 140 тыс. евро для купе и 153 тыс. евро в версии спайдер.

  • Летом Audi объявила о введении новой системы обозначения модификацией своих моделей.
  • Осенью прошлого года Audi переименовала свое спортивное подразделение quattro GmbH в Audi Sport GmbH, так что, словом quattro теперь обозначаются только системы полного привода.

Фото: Audi

Audi показала свою первую заднеприводную модель
Audi показала свою первую заднеприводную модель
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