Audi показала свою первую заднеприводную модель

На автосалоне во Франкфурте дебютировала заднеприводная версия суперкара R8. Это, если учитывать только современную историю компании, первая машина Audi, у которой весь момент передается на задние колеса.

Audi R8 RWS

Суперкар Audi R8 — флагманская и самая быстрая модель компании. Все время с момента появления на свет она носила шильдик quattro, обозначающий фирменную систему полного привода. Но после того как само отделение Quattro стало частью Audi Sport, в компании заявили, что будут выпускать и заднеприводные заряженные версии.

Так что, Audi R8 RWS (Rear Wheel Series) лишь первая ласточка. Больших проблем при создании этой модификации у Audi не возникло: гоночные модификации суперкара R8 LMS GT4 с задним приводом уже несколько лет присутствуют в гонках на выносливость. Внешне автомобили из серии RWS можно отличить по глянцевым радиаторной решетке и воздухозаборникам, а также по опциональной красной аппликации в одной стилистике с гоночными модификациями.

Мотор без изменений перекочевал с обычной R8: это 5,2-литровый атмосферный двигатель мощностью 540 л.с. (и таким же максимальным крутящим моментом).

Audi R8 RWS

Отказ от полноприводной трансмиссии повлек за собой необходимость установки новых кардана, межосевого дифференциала и многодисковой муфты. Естественно, масса суперкара снизилась (на 50 кг для купе и на 40 кг для спайдера), но лишенная привода на все колеса машина стала менее динамичной: купе и спайдер в разгоне до 100 км/ч стали медленнее на 2 десятых (3,7 и 3,9 секунды соответственно).

Впрочем, разгон до сотни должен меньше всего интересовать будущих покупателей Audi R8 LMS, ведь теперь на суперкаре можно дрифтовать. У суперкара была перенастроена подвеска, с тем чтобы в режиме dynamic допускать довольно глубокие заносы, а спортивный режим системы стабилизации просыпается лишь в предельных режимах, когда существует реальная угроза потери водителем управления машиной.

Audi R8 RWS

Audi R8 RWS выпустят ограниченным тиражом 999 экземпляров. Все машины будут собираться вручную. В Германии суперкар уже можно заказать: оно обойдется минимум в 140 тыс. евро для купе и 153 тыс. евро в версии спайдер.

Летом Audi объявила о введении новой системы обозначения модификацией своих моделей.

Осенью прошлого года Audi переименовала свое спортивное подразделение quattro GmbH в Audi Sport GmbH, так что, словом quattro теперь обозначаются только системы полного привода.

Фото: Audi