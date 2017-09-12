BMW представила конкурента Tesla Model 3

На автосалон во Франкфурт BMW привезла концепт i Vision Dynamics, который демонстрирует, как будет выглядеть третья модель «зеленого» суббренда компании.

BMW i Vision Dynamics

Долгое время эта модель была окутана вуалью слухов и домыслов: о том, что в линейке суббренда i компании BMW появится третья модель, которая будет практичнее городского субкомпакта i3 и гибридного купе i8, было объявлено официально еще несколько лет назад. Но за это время представители компании не проронили ни слова, а все, чем могла оперировать общественность, были случайно оказавшиеся в Сети патентные рисунки.

Глава BMW Group Харальд Крюгер не скрывает, что по мотивам BMW i Vision Dynamics будет создана серийная модель, которая займет нишу между i3 и i8.

На автосалоне во Франкфурте BMW показала концепт I Vision Dynamics, и он оказался седаном, правда, в самой компании предпочитают называть его как Gran Coupe по аналогии с подобными моделями четвертой и шестой серий.

Особого футуризма в концепте нет, так что можно с уверенностью предположить, что серийная версия модели, которая должна получить индекс i5, будет отличаться от I Vision Dynamics в деталях.

BMW i Vision Dynamics

У электромобиля действительно купеобразный силуэт с плавно спускающейся к задней части кузова линии крыши. Средние стойки затемнены, а панорамная крыша протянулась от лобового стекла до крышки багажника.

Так как электромобиль не нуждается в радиаторной решетке, то большие фирменные «ноздри» пришлось рисовать светодиодами. У концепта необычно узкие фары с L-образными линиями светодиодных дневных ходовых огней, тонкие фонари, подобные тем, что мы уже видели на концепте родстера BMW Z4, и множество аэродинамических ухищрений, таких как практически сплошные колесные диски и щели воздухозаборников спереди и сзади, оптимизирующие воздушные потоки.

«С i3 и i8 мы разработали революционные городской и спортивный автомобили, — говорит шеф-дизайнер BMW Group Адриан ван Хойдонк. — BMW I Vision Dynamics сочетает в себе главные ценности компании: динамичность и элегантность. На нем мы показываем, как стилистический язык BMW i может получить дальнейшее развитие».

В BMW не раскрывают технические характеристики I Vision Dynamics: не известны ни мощность мотора, ни емкость батарей. В компании ограничились заявлением, что разгон до 100 км/ч у седана занимает 4 секунды, максимальная скорость превышает 200 км/ч, а запас хода достигает 600 км.

BMW i Vision Dynamics

К 2025 году BMW будет иметь в своей линейке 25 электрифицированных моделей, включая 12 полностью электрических. По словам главы концерна BMW, новый концепт демонстрирует модель, которая займет место между i3 и i8.

Кроме концепта I Vision Dynamics BMW привезла на автосалон и обновленный электрический хэтчбек i3.

В этом году BMW представит серийную версию родстера i8, который в качестве концепта показали аж в 2012 году.

Фото: BMW