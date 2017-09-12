Новый Duster: раскрыты все секреты

На автосалоне во Франкфурте дебютировало второе поколение кроссовера Duster. Здесь показали машину под маркой Dacia, но российская версия будет отличаться совсем незначительно. Разбираемся в том, революционные или эволюционные изменения произошли при смене поколений.

Dacia Duster

О том, что основные изменения в новом Дастере произошли не во внешности, в компании предупредили заранее. Собственно, в компании, несмотря на то что поменялись все внешние кузовные панели, обновление экстерьера называют фейслифтингом.

И действительно, заметных изменений нет. Но если приглядеться, видно, что полностью изменились передняя и задняя части кузова, передние стойки переехали вперед на 100 мм, полностью другая оптика. А подоконная линия теперь поднимается вверх к задней части, делая силуэт машины более динамичным.

Dacia Duster

Зато в салоне произошли поистине революционные изменения, и называть Duster после них бюджетным кроссовером не поворачивается язык. Дизайнеры Renault Group пересмотрели практически каждую мелочь.

У Дастера появились новая приборная панель, экран (он оказался не таким большим, как на дизайнерских макетах) системы MediaNav переехал вверх, под новые дефлекторы системы вентиляции. Под ним расположился блок качающихся клавиш, отвечающих за второстепенные функции (отключение системы стабилизации, аварийки и другие), еще ниже расположился блок климат-контроля с тремя круглыми регуляторами с монохромными экранами внутри. В итоге внизу центральной консоли появилась объемная ниша для мелочевки. Перед пассажиром теперь глубокая полочка в дополнение к привычному перчаточному ящику, который расположился внизу передней панели.

Кроссовер обзавелся системой кругового обзора с помощью видеокамер

А еще у Дастера совсем не бюджетное оснащение. Помимо дополнительной регулировки рулевой колонки по вылету и новых более удобных сидений на дорогих версиях будет доступна система кругового обзора с помощью видеокамер, система слежения за объектами в слепых зонах, климат-контроль, система автоматического переключения света фар с дальнего на ближний и боковые шторки безопасности. В дополнение всего для Дастера будет предлагаться система бесключевого доступа и пуска двигателя кнопкой.

Dacia Duster

По технической части кроссовер не изменился: он по-прежнему базируется на платформе B0. Второе поколение Duster в Европе осталось со старыми двигателями. Вероятнее всего, не произойдет изменений в силовой гамме и в российской версии. Когда ее представят? Пока реношники отмалчиваются.

Первое поколение Renault Duster очень популярно на российском рынке и находится в первой тройке лидеров по продажам в сегменте SUV.

На базе Renault Duster в России создали кроссовер Kaptur. Недавно он обзавелся версией со светодиодными фарами.

Фото: Renault