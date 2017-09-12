Новый Duster: раскрыты все секреты

На автосалоне во Франкфурте дебютировало второе поколение кроссовера Duster. Здесь показали машину под маркой Dacia, но российская версия будет отличаться совсем незначительно. Разбираемся в том, революционные или эволюционные изменения произошли при смене поколений.

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

Dacia Duster
Dacia Duster

О том, что основные изменения в новом Дастере произошли не во внешности, в компании предупредили заранее. Собственно, в компании, несмотря на то что поменялись все внешние кузовные панели, обновление экстерьера называют фейслифтингом.

И действительно, заметных изменений нет. Но если приглядеться, видно, что полностью изменились передняя и задняя части кузова, передние стойки переехали вперед на 100 мм, полностью другая оптика. А подоконная линия теперь поднимается вверх к задней части, делая силуэт машины более динамичным.

Dacia Duster
Dacia Duster

Зато в салоне произошли поистине революционные изменения, и называть Duster после них бюджетным кроссовером не поворачивается язык. Дизайнеры Renault Group пересмотрели практически каждую мелочь.

У Дастера появились новая приборная панель, экран (он оказался не таким большим, как на дизайнерских макетах) системы MediaNav переехал вверх, под новые дефлекторы системы вентиляции. Под ним расположился блок качающихся клавиш, отвечающих за второстепенные функции (отключение системы стабилизации, аварийки и другие), еще ниже расположился блок климат-контроля с тремя круглыми регуляторами с монохромными экранами внутри. В итоге внизу центральной консоли появилась объемная ниша для мелочевки. Перед пассажиром теперь глубокая полочка в дополнение к привычному перчаточному ящику, который расположился внизу передней панели.

Кроссовер обзавелся системой кругового обзора с помощью видеокамер
Кроссовер обзавелся системой кругового обзора с помощью видеокамер

А еще у Дастера совсем не бюджетное оснащение. Помимо дополнительной регулировки рулевой колонки по вылету и новых более удобных сидений на дорогих версиях будет доступна система кругового обзора с помощью видеокамер, система слежения за объектами в слепых зонах, климат-контроль, система автоматического переключения света фар с дальнего на ближний и боковые шторки безопасности. В дополнение всего для Дастера будет предлагаться система бесключевого доступа и пуска двигателя кнопкой.

Dacia Duster
Dacia Duster

По технической части кроссовер не изменился: он по-прежнему базируется на платформе B0. Второе поколение Duster в Европе осталось со старыми двигателями. Вероятнее всего, не произойдет изменений в силовой гамме и в российской версии. Когда ее представят? Пока реношники отмалчиваются.

  • Первое поколение Renault Duster очень популярно на российском рынке и находится в первой тройке лидеров по продажам в сегменте SUV.
  • На базе Renault Duster в России создали кроссовер Kaptur. Недавно он обзавелся версией со светодиодными фарами.

Фото: Renault

Новый Duster: раскрыты все секреты
Новый Duster: раскрыты все секреты
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Отзывы о Renault Duster (8)

Renault 2014 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Отличная проходимость, большой багажник, доступная цена

Недостатки:

У версии с автоматом тормозные колодки быстро изнашиваются

Комментарий:

Считаю, что Дастер, это самый оптимальный вариант для тех, кто ищет золотую середину. Тут нормальный двухлитровый мотор в 135 сил. Тяги хватает. Автомат старый, но работает исправно. Претензий и проблем с двигателем и коробкой не было и нет. Шум на трассе от двигателя минимальный. На холостых тож...

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Комментарии (14)

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Где изменения в авто? Поставили светодиоды,дебильная панель из грязной пластмассы от логана,кочерга переключения передач до потолка,вечно грязный как свинья. Тоже ведро с болтами,что и раньше.

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0

Смотря с чем сравнивать. Если с Равиком,то не очень машина. А если после первого Дастера или жигулей, то отличное авто. Старые косяки в плане дизайна убрали. Фишек добавили.

А что еще нужно?)

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0

А крыша будет между дверями снова трескаться? Или там кузов усилили все же?

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+1
ghgjgh

На Рестайл уже не трескается. И если быть точным, то трескалась краска, а не крыша))))

Это называется ОБС (одна баба сказала)

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0

Панель зело знакомая с виду

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+1

В синем цвете он вообще прекрасен.

Надо только понять, что из этого великолепия доедет до базовой и средней версии.

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-1

У него по 4 габаритной лампочки на один задний фонарь. Не практично как-то.

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0

Мне он уже больше каптюра нравится.

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+4
Владимир

Он и дороже каптюра будет

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-2

Вот он, нормальный универсал, а не ЛаЖа!

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-4
Каплан Илья

Ты на этом «универсале» попробуй по скоростной трассе Дон на 130 ехать — замучаешься. Что логан, что ларгус, что дастер ... Управляемость посредственная и мотор ревет. Все логаноподобные хороши для грунтовок и разбитых дорог — это их стихия.

А Веста по Новой Риге 130 идет спокойно. Проверял лично.

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0
Сысой Сысуевич

Ясен пень, кроме Новой Риги в стране дорог нет.

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+2
Сысой Сысуевич

Да и пох.... она все равно не лучше

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0

Выглядит как старый, дешевый

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0