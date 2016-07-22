Renault Megane RS: хот-хэтч c двигателем от спорткара

Фирма Renault представила во Франкфурте заряженный Megane нового поколения. Теперь ждем с нетерпением его время прохождения Нюрбургринга!

В апреле этого года Civic Type R фирмы Honda стал самым быстрым переднеприводником Северной петли Нюрбургринга, а ведь когда-то этот титул принадлежал Renault Megane RS. Французский хот-хэтч нового поколения имеет все шансы вернуть себе почетное звание и установить очередной рекорд Нордшляйфе, ведь у него теперь есть полноуправляемое шасси: на скорости до 60 км/ч задние колеса могут поворачиваться в противофазе с передними на угол до 2,7 градуса, а после 60 км/ч — на один градус в ту же сторону, что и передние.

Сердцем хот-хэтча стала 1,8-литровая бензиновая «турбочетверка», изначально разработанная для среднемоторного спорткара Alpine A110, дебютировавшего весной этого года в Женеве, но на Мегане его отдача выше: мощность увеличена с 252 до 280 л.с., максимальный крутящий момент вырос с 320 до 390 Нм. Переваривать такую тягу передним колесам помогает самоблокирующийся дифференциал Torsen. Коробка передач — 6-ступенчатая механика либо 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями (в ручном режиме переключать передачи можно большими подрулевыми лепестками).

Динамические характеристики хот-хэтча производитель пока не огласил, хотя продажи начнутся уже скоро — в декабре. Увы, не в России: у нас модель Megane сейчас в принципе недоступна, при этом предыдущее поколение Megane RS широко известно в узких кругах российских ценителей спорткаров и считается едва ли не эталоном жанра за свою бесподобную управляемость.

В конце 2018-го Renault планирует представить еще более мощную версию Megane RS под названием Trophy: в ней двигатель будет форсирован до 300 л.с.

Пробует свои силы в жарне хот-хэтчей и корейская фирма Hyundai: во Франкфурт она привезла компактную пятидверку i30 N с 2,0-литровым 275-сильным двигателем.

Наиболее же интересной для нас новинкой фирмы Renault во Франкфурте стал кроссовер Duster второго поколения, который продается в Европе под маркой Dacia.

Фото: Renault