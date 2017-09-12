В Волгоградской и Московской областях выявлена ОПГ, члены которой инсценировали аварии с застрахованными по каско и ОСАГО автомобилями. Известно более 15 эпизодов.

ФСБ, полиция и «АльфаСтрахование» совместными усилиями выявили преступную группу мошенников, которые действовали в Волгоградской области и Московском регионе.

В банде, которая действовала с 2015 года, были четко распределены обязанности 30 «сотрудников»: кто-то руководил процессом, кто-то искал граждан, готовых за деньги сфальсифицировать ДТП, кто-то закупал автомобили, а кто-то «сидел на креативе», разрабатывая новые преступные схемы и совершенствуя способы конспирации.

Возглавлял ОПГ автоюрист Карпов А.С., который сумел объединить две преступные группы из разных регионов. Мошенники инсценировали ДТП, используя новые (либо возрастом до 3 лет) дорогие автомобили (Toyota Land Cruiser 200, Lexus RX 350, Audi А7, Porsche Cayenne, BMW ХЗ, Х6, Porsche Рanamera, Lamborghini Gallardo, Land Rover Range Rover, BMW 520D, Mercedes-Benz GL 350 и др.), и подделывали полисы. В инсценировках аварий участвовали либо члены преступного сообщества, либо посторонние люди, готовые за деньги выступить в качестве водителей пострадавших авто. Мошенники следили, чтобы эти люди ранее не обращались в страховые компании и правоохранительные органы.

Повреждения на кузов наносились особым образом, чтобы максимально увеличить суммы страховых возмещений. Занимался этим специалист независимой экспертизы Новокщенов А.В., который знал в этом толк. При его участии готовились экспертные заключения по определению расходов на восстановительный ремонт и отчеты об утрате товарной стоимости. После инсценировки аварий готовились документы и через подставных автоюристов отправлялись в страховые компании. Полученных страховых возмещений хватало и на ремонт автомобилей, и на безбедное существование всех участников.

Группировка также приобретала списанные бланки полисов каско, незаконно оформляла их на дорогие автомобили, а позже инсценировала ДТП для получения возмещения от различных страховых компаний.

Не брезговали мошенники и полисами ОСАГО, находя автомобилистов, готовых за деньги выступить в качестве виновников ДТП. Оформляли они и фальшивые европротоколы, куда вносили сведения о несуществующих авариях, и подложные договоры уступки права требования на автоюристов. Протокол о фиктивном ДТП направлялся страховщику для получения выплат. Мошенники настолько обнаглели, что даже затевали судебные тяжбы ради получения денежных компенсаций со страховых компаний.

В результате действий банды пострадало семь страховых компаний, которым в общей сложности нанесен ущерб порядка 20 млн рублей. Возбуждено более 15 уголовных дел, преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Аналогичную группу мошенников, инсценировавших ДТП, разоблачили в Ростове. Есть даже видео задержания.



Этот автомобилист пошел на мошенничество... с испуга. Он проигнорировал требование инспектора и не остановился, так как не взял с собой документы. А потом бросил автомобиль и заявил об его угоне.



Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС