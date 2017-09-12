Дальнобойщикам отказано в скидках в «Платоне»

При действующем льготном тарифе дальнобойщики и так пользуются скидкой, отметил замглавы Росавтодора Дмитрий Прончатов.

Cистема взимания платы с грузового транспорта массой свыше 12 т за проезд по федеральным трассам была введена в 2015 году. В связи с тем, что было много протестных выступлений, предполагаемый тариф в 3,73 руб. за километр решили сразу не вводить, а поднимать плату постепенно, сначала установив льготный период с тарифом 1,53 руб. за км. В апреле этого года тариф был повышен до 1,91 руб., что также сопровождалось массовым недовольством дальнобойщиков. Им пообещали гибкую систему скидок, в зависимости от пройденного километража. Несколько месяцев различные чиновники Минтранса говорили, что система скидок разрабатывается и вот-вот ее представят общественности. Тем удивительнее оказались нынешние слова замглавы Росавтодора Дмитрия Прончатова, который заявил, что при действующем до сих пор льготном тарифе введение скидок бессмысленно, «так как это противоречит принципам системы». О скидках следует говорить, когда удастся вернуться к изначально запланированному тарифу, то есть к 3,73 руб. Потому что сейчас перевозчики и так пользуются льготой в виде заниженного тарифа.

Он отметил, что по поручению Минтранса Росавтодор сделал расчеты скидок при действующем тарифе, но они признаны нецелесообразными.

Между тем не далее как в начале сентября на Восточном экономическом форуме глава Минтранса Максим Соколов заявлял, что его ведомство готовит предложения по возможным скидкам для перевозчиков с большими пробегами.

Также напомним, что на встрече с дальнобойщиками, прошедшей весной этого года, Дмитрий Медведев пообещал, что решит вопросы, касающиеся качества трасс, тарифа, ответственности за нарушение ПДД и т.д.

качества трасс, тарифа, ответственности за нарушение ПДД и т.д. После этого замглавы Минтранса Евгений Дитрих говорил, что ведомство предлагает давать скидку перевозчикам, пробег которых составляет от 60 до 95 тыс. км в год.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС