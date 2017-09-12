Подростки на Жигулях сбили пенсионера. Таксист бросился в погоню

Жуткая история произошла вчера в поселке Линево Искитимского района Новосибирской области. Подростки на угнанной машине сбили на пешеходном переходе 88-летнего ветерана труда и пытались скрыться. От полученных травм мужчина впоследствии скончался в реанимации.

ДТП произошло в районе 13:30 по местному времени, его зафиксировала камера видеорегистратора таксиста, который предпринял попытку догнать подростков на своем автомобиле.

Как видно из ролика, погоня продолжалась недолго: таксисту удалось оттеснить Жигули к обочине, после чего подростки снизили скорость и принялись буквально на ходу выпрыгивать из машины, всего в «шестерке» находилось три человека. Побежать за ними таксист не смог из-за проблем с ногой.

Сбитым оказался 88-летний пенсионер, труженик тыла и ветеран труда — медики, к сожалению, не смогли спасти его, пострадавший скончался в больнице через несколько часов после аварии. На другой записи (опубликована в социальной сети ВКонтакте), сделанной камерой видеонаблюдения на одном из домов, отчетливо видно, что пожилой мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль Жигули врезался в него на достаточно большой скорости, протащил порядка десяти метров, после чего сдал назад, развернулся (задев попутно стоящую перед пешеходным переходом машину) и уехал.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Новосибирской области сообщила, что по факту данного происшествия ведется доследственная проверка, при этом один из беглецов уже задержан — им оказался 16-летний житель Искитимского района, ранее судимый за кражу и угон.

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Фото, видео: YouTube