Подростки на Жигулях сбили пенсионера. Таксист бросился в погоню

Жуткая история произошла вчера в поселке Линево Искитимского района Новосибирской области. Подростки на угнанной машине сбили на пешеходном переходе 88-летнего ветерана труда и пытались скрыться. От полученных травм мужчина впоследствии скончался в реанимации.

ДТП произошло в районе 13:30 по местному времени, его зафиксировала камера видеорегистратора таксиста, который предпринял попытку догнать подростков на своем автомобиле.

Как видно из ролика, погоня продолжалась недолго: таксисту удалось оттеснить Жигули к обочине, после чего подростки снизили скорость и принялись буквально на ходу выпрыгивать из машины, всего в «шестерке» находилось три человека. Побежать за ними таксист не смог из-за проблем с ногой.

Сбитым оказался 88-летний пенсионер, труженик тыла и ветеран труда — медики, к сожалению, не смогли спасти его, пострадавший скончался в больнице через несколько часов после аварии. На другой записи (опубликована в социальной сети ВКонтакте), сделанной камерой видеонаблюдения на одном из домов, отчетливо видно, что пожилой мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль Жигули врезался в него на достаточно большой скорости, протащил порядка десяти метров, после чего сдал назад, развернулся (задев попутно стоящую перед пешеходным переходом машину) и уехал.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Новосибирской области сообщила, что по факту данного происшествия ведется доследственная проверка, при этом один из беглецов уже задержан — им оказался 16-летний житель Искитимского района, ранее судимый за кражу и угон.

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Фото, видео: YouTube

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Комментарии (9)

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Бросить курить теперь реально не проблема,! я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история ссылка

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0

Твари

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0

Вот вам и сказалась мягкость наказания за угнанную машину. Если бы подростка, ранее судимого, осудили не условно, а на реальный срок все было бы по другому. Сидел бы он сейчас в колонии, а родные пенсионера радовались бы живому дедушке. А тут безнаказанность породила большую беду...

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+2

Вот так ВАЗ убивает людей.

Будь на его месте нормальная тачка, ее бы не смогли угнать трое придурков, и 88-летний ветеран труда был бы жив.

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-16
Каплан Илья

Илья ты дибил

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+12
Безымянный

Очень приятно, Илья ты дибил.

Меня зовут Илья.

Поговорим о том, как ВАЗики гробят людей?)

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-6
Каплан Илья

Приходи завтра, перееду солярисом. С удовольствием.

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0
Каплан Илья

Иногда твои шутки забавные, но не в этот раз. Мажоры на поршах, мерсах и ламбо не убивают людей?

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+3
Vasily

Можно вопрос?

Здесь в новости есть хоть слово про мажоров?

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-3