Honda показала хэтчбек будущего с дизайном из прошлого

Ценителям классических японских машин наверняка понравится представленная во Франкфурте электрическая малютка Honda Urban EV. Она не очередной забавный концепт, а предвестник серийной модели, которая увидит свет в 2019 году.

Круглые фары и короткий, слегка угловатый трехдверный кузов электромобиля Urban EV напоминают о хондовских хэтчбеках N-серии конца 60-х, первых Сивиках и малолитражках City — все они славились своей неубиваемостью и выковали надежную репутацию компании Honda.

Urban EV — возможно, самый элегантный и стилистически выверенный концепткар Франкфуртского автосалона, который, как обещает производитель, превратится в серийную модель для Европы в 2019 году и встанет в табели о рангах на ступеньку ниже хэтчбека Jazz. В основе машины лежит новая модульная электрическая платформа, которую, очевидно, впоследствии получат и другие «зеленые» хондовские автомобили. Технические параметры пока не разглашаются, но известно, что запас хода будет на уровне лучших конкурентов, а встроенная в машину батарея станет частью глобальной энергосистемы Honda: запасенную в ней и не израсходованную при езде энергию можно будет продавать или использовать для бытовых домашних нужд.

Салон концепта выполнен в минималистском ключе. Вместо щитка приборов — вытянутый почти во всю ширину передней панели экран. Дополнительные мониторы встроены в дверные карты, на них же закреплены внешние подлокотники переднего дивана — благодаря им в этой Хонде можно буквально почувствовать себя как дома перед телевизором. Уюта в салоне добавляет также элегантная деревянная отделка передней панели и мягкий ворсистый коврик под ногами.

Хочется верить, что серийный электрокар сохранит очарование концепта и станет по-настоящему культовой моделью.

На этой неделе Honda представила две оригинальные электрические газонокосилки, стилизованные под хот-хэтч Type R и спортбайк Fireblade.

В апреле Honda представила электрическую и гибридную версии седана Clarity, который изначально имел силовую установку на водородных топливных элементах.

Фото: Honda