Маленький стриж (Swift на английском) от Suzuki распушил перья: в Европе отпраздновала мировую премьеру спортивная версия субкомпактного хэтчбека. Назвать ее заряженной язык не поворачивается: Swift Sport оснащается 1,4-литровым турбомотором Boosterjet мощностью 140 л.с. (российскому покупателю он знаком по турбоверсии Suzuki Vitara). Двигатель агрегатирован с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привод — передний, хотя в Suzuki задумывались над полным приводом для этой модели.
Выглядит машинка стильно и агрессивно благодаря аэродинамическому обвесу, разработанному специально для этой версии, затемненным вверху задним стойким, создающим эффект «парящей» крыши, и большим 17-дюймовым колесам.
Хэтчбек получил современные системы безопасности, включая систему предупреждения о смене полосы движения, активный круиз-контроль, автоматически переключающиеся с дальнего на ближний фары.
На спортивный лад настраивает и интерьер. Здесь установлены передние ковшеобразные сиденья, шкалы приборов с вертикально стоящими стрелками окрашены в красный цвет, на педалях установлены металлические накладки. На монитор мультимедийной системы на центральной консоли даже можно вывести графики ускорений и диаграмму отдачи двигателя: все как у взрослых.
В Suzuki постеснялись раскрывать на салоне динамические характеристики Swift Sport. А зря, эту машину в предыдущем поколении ценили не за разгон до сотни на прямой, а за потрясающий баланс между управляемостью и динамикой. К тому же при смене поколений Suzuki Swift Sport похудел на 80 кг.
Шансов на то, что Suzuki Swift Sport появится в России, практически нет, хотя ранее представители компании говорили о том, что хотят продавать у нас по крайней мере обычную версию этого субкомпакта.
- Кроме Swift представители Suzuki говорили о том, что в России могут появиться новые Ignis и Baleno.
- А вот следующее поколение внедорожика Suzuki Jimny, облик которого был недавно рассекречен, у нас появится точно.
Фото, видео: Suzuki