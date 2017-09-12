На автосалоне во Франкфурте дебютировал субкомпактный хэтчбек Suzuki Swift Sport. Машина не может похвастаться выдающейся мощностью двигателя, но ее предшественника ценили не за это.

Suzuki Swift Sport

Маленький стриж (Swift на английском) от Suzuki распушил перья: в Европе отпраздновала мировую премьеру спортивная версия субкомпактного хэтчбека. Назвать ее заряженной язык не поворачивается: Swift Sport оснащается 1,4-литровым турбомотором Boosterjet мощностью 140 л.с. (российскому покупателю он знаком по турбоверсии Suzuki Vitara). Двигатель агрегатирован с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привод — передний, хотя в Suzuki задумывались над полным приводом для этой модели.

Выглядит машинка стильно и агрессивно благодаря аэродинамическому обвесу, разработанному специально для этой версии, затемненным вверху задним стойким, создающим эффект «парящей» крыши, и большим 17-дюймовым колесам.

Хэтчбек получил современные системы безопасности, включая систему предупреждения о смене полосы движения, активный круиз-контроль, автоматически переключающиеся с дальнего на ближний фары.

Suzuki Swift Sport

На спортивный лад настраивает и интерьер. Здесь установлены передние ковшеобразные сиденья, шкалы приборов с вертикально стоящими стрелками окрашены в красный цвет, на педалях установлены металлические накладки. На монитор мультимедийной системы на центральной консоли даже можно вывести графики ускорений и диаграмму отдачи двигателя: все как у взрослых.

В Suzuki постеснялись раскрывать на салоне динамические характеристики Swift Sport. А зря, эту машину в предыдущем поколении ценили не за разгон до сотни на прямой, а за потрясающий баланс между управляемостью и динамикой. К тому же при смене поколений Suzuki Swift Sport похудел на 80 кг.

Suzuki Swift Sport

Шансов на то, что Suzuki Swift Sport появится в России, практически нет, хотя ранее представители компании говорили о том, что хотят продавать у нас по крайней мере обычную версию этого субкомпакта.

Кроме Swift представители Suzuki говорили о том, что в России могут появиться новые Ignis и Baleno.

А вот следующее поколение внедорожика Suzuki Jimny, облик которого был недавно рассекречен, у нас появится точно.

Фото, видео: Suzuki