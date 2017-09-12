В Москве пьяный полицейский на Форде насмерть сбил мотоциклиста

ДТП произошло 6 сентября на Можайском шоссе. Сегодня Следственный комитет официально сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении водителя автомобиля.

Авария произошла поздно вечером на пересечении Можайского шоссе и Витебской улицы. Находящийся за рулем служебного автомобиля Ford Mondeo полковник юстиции и один из руководителей МУ МВД России «Одинцовское» Дмитрий Федянин совершил наезд на мотоцикл Honda VFR800. От полученных травм водитель Хонды, Андрей Живов, скончался на месте. Водитель Форда с телесными повреждениями разной степени тяжести был доставлен в больницу, в его крови обнаружен алкоголь.

По данным агентства гражданской журналистики «Ридус», сразу после происшествия сотрудники ДПС зачем-то заменили на автомобиле Ford номера, при этом его водитель вел себя агрессивно и заявлял, что он депутат.

Только сегодня пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу Москве сообщила о возбуждении в отношении проходящего лечение полицейского начальника уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по ней — 7 лет лишения свободы.

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Фото: Honda, ridus.ru