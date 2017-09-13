Chery рассекретила кроссовер для Европы

На автосалоне во Франкфурте Chery представила концептуальный кроссовер Exeed TX и заявила о своих планах по выходу на европейский рынок.

Chery Exeed TX

Китайские компании частые гости на европейских автосалонах, но обычно дело не идет дальше деклараций о намерении когда-нибудь выйти на рынок Старого Света. Совершенно иной подход выбрала компания Chery. Она не просто привезла на выставку концепт кроссовера, который получил имя Exeed TX, но и объявила о новой программе по выходу на глобальный рынок.

Chery Exeed TX создан под руководством шеф-дизайнера Chery Джеймса Хоупа, который, кажется, получил полную свободу действий. Поэтому автомобиль, по своим размерам схожий с Honda CR-V или Volkswagen Tiguan, получился практически без азиатского привкуса: гармоничная, в меру агрессивная внешность с большой радиаторной решеткой, раздутыми крыльями, эффектными деталями, вроде светодиодной полоски соединяющей фары.

Интерьер кроссовера решен в спокойном стиле. Судя по отсутствию футуристических деталей, перед нами практически серийная версия салона. Приборная панель у кроссовера виртуальная, на базе широкоформатного экрана, на центральной консоли разместился большой отдельно стоящий 7-дюймовый экран информационно-развлекательной системы.

Chery Exeed TX

Серийная версия Chery Exeed TX будет доступна исключительно в «зеленых» вариантах: обычном гибридном, PHEV (подзаряжаемый гибрид) и полностью электрическом. На автосалоне во Франкфурте компания показала подзаряжаемый гибрид. Его силовая установка состоит из 1,5-литрового бензинового турбодвигателя мощностью 150 л.с. и электромотора мощностью 116 л.с. По заявлению представителей компании, до сотни Chery Exceed TX разгоняется за 6 секунд, максимальная скорость равна 200 км/ч, а исключительно на электричестве гибрид может проехать до 70 км. Подзарядка батарей от обычной бытовой сети займет 4 часа, а в случае использования «быстрой» зарядной станции это время сокращается до получаса.

Chery Exeed TX

В Chery сообщили, что кроссовер разрабатывался совместно с несколькими компаниями с мировым именем. Так, 7-ступенчатый робот поставляет Getrag, система интеллектуального полного привода разработана BorgWarner и Dana, участвовали также Bosch, Hella, Continental, Valeo… Даже новая платформа, разработанная специально для европейских моделей, была создана совместно с немецкой Benteler.

В Chery не скрывают своих амбиций: серийная версия Exeed TX должна появиться в начале 2019 года. Компания намерена открыть сразу несколько инженерных центров в Европе (первый, по неофициальным данным, разместится в Берлине).

Кстати, это уже не первая попытка Chery попасть в Европу. Несколько лет назад совместно с израильским инвестхолдингом Kenon Holdings был создан суббренд Qoros. Но тогда все закончилось провалом, а сейчас, по слухам, Chery активно пытается избавиться от своей доли в этом подразделении.

В апреле Chery представила концепт купеобразного кроссовера Tiggo Coupe. Не исключено, что он также пойдет в серию в следующем году.

Летом на российском рынке появился маленький кроссовер Chery Tiggo 2. Наш автор уже познакомился с этим конкурентом Лады XRAY.

Фото: Константин Якубов/«За рулем», Chery